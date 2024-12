Syyrian uusi hallinto: Miljoonat pakolaiset voivat pian palata kotiin

Syyrian kapinallisten johto lupaa, että Syyriasta sotaa paenneet pakolaiset voivat pian palata kotiin. Asiasta uutisoi Levant24.

Suurimman kapinallisryhmän Hayat Tahrir al-Shamin eli HTS:n vapautettujen alueiden poliittisen osaston julkaiseman tiedotteen mukaan Bashar al-Assadin hallinnon murentuminen avaa uuden sivun maan historiassa.

– Syyrian vapauttaminen mahdollistaa miljoonien pakolaisten palaamisen koteihinsa. Tämä lopettaa Assadin valtakauden korruption, huumekaupan ja välinpitämättömyyden alueen tahtotilasta, tiedotteessa todetaan.

– On tullut aika päättää tämä pimeä jakso ja tehdä töitä Syyrian tulevaisuuden rakentamiseksi.

YK:n mukaan yli 13 vuotta kestäneen sodan aikana lähes 5,5 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta. Lisäksi kuusi miljoonaa on päätynyt maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Valtaosa pakolaisista on paennut naapurimaihin. Esimerkiksi Libanonissa pakolaisia arvioidaan olevan yli miljoona, Turkissa taas kaksi miljoonaa ja Jordaniassa lähes 700 000. Eurooppaan syyrialaispakolaisia on saapunut lähes miljoona, joista yli puolet on jäänyt Saksaan.

Tiedotteessa pyydetään pakolaisia palaamaan sekä rakentamaan uutta Syyriaa.

– Kutsumme kaikkia kotimaansa jättäneitä syyrialaisia palaamaan ja osallistumaan tulevaisuuden rakentamiseen. Pyrimme luomaan asianmukaiset olosuhteet, joilla turvataan turvalliset ja vakaat olot paluun mahdollistamiseksi, tiedotteessa kerrotaan.

Seuraaviksi prioriteeteikseen uusi hallinto listaa maan jälleenrakennuksen sodan tuhojen jäljiltä, taloudelliset uudistukset sekä uusien työpaikkojen luomisen.

Tiedotteessa luvataan myös, että uusi Syyria tulisi olemaan demokraattinen ja sekulaari valtio, jossa vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan.

– Syyrian vapauttaminen on voitto kaikille, jotka tekivät uhrauksia maan yhtenäisyyden puolesta. […] Edistyksen ja sovun tie on ainoa keino ulos kerääntyneistä kriiseistä, tiedotteessa linjataan.