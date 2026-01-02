Verkkouutiset

Tulipalo syttyi sveitsiläisen hiihtokeskuksen ravintolassa uutenavuotena. AFP / LEHTIKUVA / MAXIME SCHMID

Syy Sveitsin ravintolapalolle saattoi selvitä

Tapauksen tutkinta jatkuu.
Sveitsin tuhoisa ravintolapalo sai alkunsa samppanjapulloihin kiinnitetyistä sädesuihkukynttilöistä, paikalliset viranomaiset arvioivat. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhteensä 40 ihmistä kuoli ja 119 loukkaantui Crans-Montanan hiihtokeskuksen yhteydessä olevan ravintolan tulipalossa uudenvuodenyönä. Loukkaantuneista 113 on virallisesti tunnistettu. Heistä moni on sairaalahoidossa ja heidän tilaansa kuvaillaan kriittiseksi.

Tapausta tutkineiden viranomaisten mukaan nyt vaikuttaa siltä, että tuli sai alkunsa sädesuihkukynttilöistä, jotka olivat liian lähellä kattoa. Katon kautta tuli pääsi leviämään nopeasti laajalle alueelle ja levisi räjähdysmäisesti.

Tapauksen tutkinta on edelleen kesken ja tapahtumien kulkua selvitetään. Toistaiseksi ketään ei ole epäiltynä rikoksesta. Tutkinnassa kuitenkin selvitetään, ovatko ravintolan kattorakenteet olleet kaikkien rakennusmääräysten mukaisia.

