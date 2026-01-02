Kymmeniä loukkaantuneita kriittisessä tilassa ravintolapalon jäljiltä

Uhriluvun uudenvuodenyön palosta sveitsiläishiihtokeskuksessa Crans-Montanassa pelätään kasvavan. Italian ulkoministeri sanoi aiemmin kuolleita olevan ainakin 47.

La Constellation -baarin palossa on kerrottu loukkaantuneen 115 ihmistä, joista monet ovat nuoria. Paikallinen alkoholin ikäraja on 16 vuotta.

Paikallinen terveys- ja turvallisuusviranomainen Stéphane Ganzer kertoi ranskalaiselle RTL-radiokanavalle The Guardianin mukaan, että useita loukkaantuneista ei ole vielä pystytty tunnistamaan, sillä heillä ei ollut henkilöllisyystodistusta tai se oli kadonnut palossa. Ganzerin mukaan monet potilaista ovat kriittisessä tilassa.

– Suuri määrä loukkaantuneita, noin 80-100, on hengenvaarallisessa tilassa. Kun aikuisen kehosta 15 prosenttia tai enemmän kärsii kolmannen asteen palovammoja, seuraavina tunteina ja päivinä on kuoleman riski, totesi Ganzer.

Loukkaantuneita on hoidossa useissa eri sairaaloissa Sveitsissä, sekä Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan 14 loukkaantunutta saa sairaalahoitoa Puolassa.

Geneven yliopistollisten sairaaloiden ensihoidon viestinnästä vastaava johtaja Robert Larribau kertoi, että heillä hoidetuilla potilailla on vaikeita, kolmannen asteen palovammoja. Uhrit ovat iältään 15-25-vuotiaita. Osalla on myös niin sanottuja sisäisiä palovammoja savun hengittämisen seurauksena, Larribau sanoi BBC:n Radio 4:lle.

Palon on kerrottu saaneensa alkunsa tarjoilijoiden kantamista sädesuihkukynttilöistä, kun katto syttyi palamaan. Baarista kuvatulla videolla näkyy, kuinka nuori mies yrittää huiskia paidalla palavaa kattoa sammumaan. Palo levisi nopeasti, jopa vain sekunneissa ja ainoa tie kellaritilasta ulos kulki kapean portaikon kautta.

Lukuisia ihmisiä on kateissa palon jäljiltä. Paikalliset viranomaiset ovat todenneet, että pahoin palaneiden ruumiiden tunnistaminen voi kestää useita päiviä, vaikka resursseja on lisätty.

LUE MYÖS:

Sveitsin kauhupalon syyt alkavat selvitä