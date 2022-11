Syökö lepotila sähköä? Asiantuntija tyrmää väitteen

Monet suomalaiset ovat etsineet syksyn aikana uusia keinoja säästää sähköä, minkä seurauksena sähkönkulutuksen on jo arvioitu vähentyneen.

Osa on pohtinut laitteiden valmius- ja lepotilojen aiheuttamaa kulutusta. Ratkaisevaa on laitteiden ikä, sillä yli kymmenen vuotta vanhat laitteet voivat kuluttaa paljon sähkövirrassa ollessaan. Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat sanovat, että tätä uudempien kulutus on vähäistä valmiustilassa. Varminta on siis ottaa vanhoista laitteista töpseli pois käytön jälkeen.

Televisio, sähköhammasharja, kännykän laturi ja vastaavat laitteet kuluttavat valmiustilassa noin yhden wattitunnin verran tunnissa, jolloin vuosikustannuksia tulee 4–5 euroa laitetta kohden. Esimerkiksi tietokoneiden kohdalla lepotila on eri asia kuin valmiustila, sillä lepotilassa kulutus voi olla suurempaa.

Energiakriisin kannalta on suositeltavaa, että lataamista tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan sähkönkulutuksen huippuaikojen ulkopuolella eli öisin.

Tietokirjailija Petteri Järvinen kehottaa keskittymään laitteiden käyttöön eikä valmiustiloihin. Hänen mukaansa mikään laite ei vie lepotilassa kilowattia tunnissa.

– Nähdäkseni juuri minkään laitteen lepo- ja valmiustilalla ei ole sähkönkulutuksen kannalta oleellista merkitystä, Petteri Järvinen tviittaa.

Hänen mukaansa lepo- tai valmiustilan kulutusta voi selvittää yksinkertaisella keinolla. Jos laite lämpenee käytön ulkopuolellakin, kuluttaa se turhaan sähköä.

– Jos laite lämpenee, se ei talvella ole paha asia. Kaikkien laitteiden täydellinen sammutus pakottaa sitten lisäämään lämmitystä, joten säästö jää kyseenalaiseksi, Järvinen jatkaa.

