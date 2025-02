Synkkä varoitus Euroopalle: Aika on loppumassa, kriisi iskee pian päälle

Maineikas amerikkalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Andrew Michta kehottaa eurooppalaisia ottamaan lusikan kauniiseen käteen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa.

Atlantic Council -ajatushautomon geostrategista tutkimusohjelmaa nykyisin johtava Michta on kampanjoinut viime aikoina ahkerasti Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteen säilyttämisen ja vahvistamisen puolesta.

Donald Trumpin hallinnon jyrkkä retoriikka Euroopasta ja Ukrainasta on saanut monia eurooppalaisia kyseenalaistamaan jopa Naton turvatakuiden pitävyyttä. Esimerkiksi Saksan todennäköinen seuraava liittokansleri Friedrich Merz ehti jo esittää ”itsenäistymistä” Yhdysvalloista.

Andrew Michta antaa puheille kylmän suihkun. Euroopan turvallisuutta koskevasta keskustelusta on hänen mukaansa jäänyt uupumaan ajallisen ulottuvuuden tunnustaminen.

– Tässä ei ole kyse siitä, mitä Euroopan pitäisi tehdä vaan siitä, mitä se pystyy tekemään siinä ajassa, joka sillä todennäköisesti on jäljellä, kun otetaan huomioon nykyinen voimatasapaino ja uhkatasot, Michta kirjoittaa X:ssä.

Hän vastaa arvostetulle brittitutkija Benjamin Tallisille. Tallis julkaisi aiemmin X:ssä pitkän kirjoituksen (alla), jossa hän listasi konkreettisia asioita, joita Euroopan olisi nyt puolustuksensa eteen tehtävä. Ensimmäisenä Tallis totesi, ettei Euroopalla ole enää varaa luottaa Trumpin johtaman Yhdysvaltojen tukeen puolustuksessa. Sitten tutkija luetteli erilaisia puolustusteknologian ja -kykyjen satsauksia ja hankintoja, joita Euroopan valtioiden olisi tehtävä.

Andrew Michtan mukaan Tallisin suositukset Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi ovat päteviä. Amerikkalaisasiantuntija kehottaa kuitenkin pohtimaan, onko eurooppalaisella puolustusteollisuudella kykyä niiden toteuttamiseen – ja missä ajassa.

– Eurooppalaisten pitäisi todellakin sijoittaa todistettuihin kykyihin. Yhdysvallat on itse asiassa vaatinut tätä jo vuosia, mutta meidät on pitkälti sivuutettu kaikkialla paitsi itäisen laidan maissa.

Andrew Michta korostaa, ettei hän myöskään kehota eurooppalaisia odottamaan Yhdysvaltojen linjan muuttumista.

– Minä suosittelen, että eurooppalaiset johtajat ovat tekemisissä Yhdysvaltain hallinnon kanssa, pitävät tunteensa kurissa ja ajattelevat yhteisiä Atlantin ylittäviä turvallisuusintressejämme.

Vuosia Euroopassa tutkijana viettäneen Michtan viesti on karu.

– Se, mitä yritän saada ystäväni Euroopassa ymmärtämään on, että kyse on tämän konfliktin ajallisesta ulottuvuudesta.

– Pelkään, että Euroopalla ei ole tarpeeksi aikaa ajaa puolustusteollisuuttaan ylös ennen kuin tämä kriisi iskee päälle. Te tarvitsette Natoa. Te tarvitsette Yhdysvaltoja Euroopassa. Me tarvitsemme toisiamme.

Eurooppa ei pärjää yksin

Andrew Michtan arviot ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Hän vastaa arvostelijoille, ettei Eurooppa yksinkertaisesti pysty tällä hetkellä pitämään yllä pidäkettä Venäjää vastaan ilman Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa.

Hänen mukaansa Euroopassa on keskitytty pitkään lähinnä keksimään monimutkaisia ”strategisen autonomian” kaltaisia institutionaalisia ratkaisuja tosielämän puolustuskysymyksiin.

– Lopettakaa instituutioiden määrän kasvattaminen ja poseeraus. Eurooppalaisten on lopetettava käsiensä päällä istuminen ja aseistauduttava. Käyttäkää rahat. Palauttakaa puolustusteollinen perustanne. Piste. Tämä ei ole rakettitiedettä.

Andrew Michtan mukaan on ollut eurooppalaisten valinta ”ottaa lomaa historiasta” ja olla panostamatta oikeisiin puolustuskykyihin viimeisten 30 vuoden ajan.

Tutkija valottaa asiaa esimerkillä. Hän viittaa Naton kolmeen alueelliseen puolustussuunnitelmaan, jotka jäsenvaltiot hyväksyivät Vilnan huippukokouksessa. Niihin sisältyvät vaatimukset suunnitelmiin kuuluvista sotilaallisista kyvyistä.

– Missä ovat nämä tavanomaiset [sotilaalliset] kyvyt, jotka eurooppalaisten liittolaisten tulisi kyetä saamaan kentälle? Miten voi olla, että noin puoli miljardia käsittämättömän varakasta eurooppalaista ei pysty järjestämään Natolle sitä kykyjen ydintä, joka toimisi pidäkkeenä uusimperialistiselle Venäjälle, joka on vain varjo vanhasta Neuvostoliitosta?, Andrew Michta kysyy.

Hän jatkaa Naton olevan sopimukseen perustuva liitto eikä hyväntekeväisyysorganisaatio.

– Olen huolestunut transatlanttisten suhteiden viime päivien myllerryksestä aivan kuten tekin, mutta en kestä enää kuunnella Yhdysvaltojen syyttelyä omasta toimettomuudestanne.

