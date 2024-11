Synkkä talous näkyy puoluegallupeissa – mutta onko käänne tapahtunut?

Tuoreiden mielipidemittausten mukaan oppositiopuolue SDP on tällä hetkellä suosituin puolue. Gallupit ovat tosin näyttäneet viime viikkoina eri suuntiin.

Vielä marraskuun alussa julkaistussa Ylen gallupissa suurimmille hallituspuolueille näkyi selvää laskua, mutta tilanne oli kääntynyt päälaelleen 19. marraskuuta 2024 julkaistussa Helsingin Sanomien mittauksessa. Sen mukaan SDP:n asema olisi hieman heikentynyt. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus oli puolestaan kääntynyt pieneen kasvuun.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli Taloustutkimuksen Ylelle teettämässä gallupissa 42 prosenttia, Verianin eli entisen Kantarin mittauksessa 43,9 prosenttia.

Taloustutkimuksen liiketoiminta- ja tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan iso kuva puolueiden kannatuksessa on se, että pääoppositiopuolue SDP on melko selvässä kannatusjohdossa. Sen tueksi on virrannut monia eri äänestäjäryhmiä.

– Yleisesti ottaen jos puolueen kannatus lähentelee 25 prosenttia, niin silloin kannatusta tulee aika monesta suunnasta. Eli SDP saa tällä hetkellä kannatusta tietenkin punavihreästä blokista, mutta myös perussuomalaisilta ja osittain myös kokoomukselta. Nukkuvien puolue on aika iso uuden kannatuksen lähde SDP:lle, Tuomo Turja sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Hänen mukaansa taustalla ovat hallituksen päättämät leikkaukset. Hallitus on ilmoittanut keskeiseksi tavoitteekseen valtion velkaantumiskierteen katkaisemisen.

– On tehty vaikeita leikkauksia, ja niiden mahdolliset hyödyt eivät ole vielä realisoituneet kansalaisille. Voi olla, että se kurittaa tällä hetkellä nimenomaan päähallituspuolueita kaikkein eniten, Turja toteaa.

Perussuomalaisten kannatuslaskuissa on jo aiemmin näkynyt se, että puolueen tukijat siirtyvät aluksi katsomoon. Syksyn aikana tehtyjen kyselyiden perusteella kannattajia olisi virrannut myös keskustaan.

– Hiljainen signaali on se, että perussuomalaisten kannatus vuotaa jonkin verran keskustaan. SDP:n ja perussuomalaisten välillä on myös perinteisesti ollut jonkin verran liikettä, ja sekin on nähtävissä, Tuomo Turja sanoo.

Ennen vaaleja ehtii tapahtua monia käänteitä

Turjan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen nykyistä kannatustilannetta ei ole mielekästä verrata suoraan edellisiin hallituksiin. Vastaavana ajankohtana viime vaalikaudella koronapandemia oli edelleen päällä. Kriisiaikana kansalaiset kääntyvät usein hallituksen tueksi.

– Neljään vuoteen mahtuu monenlaisia käänteitä. Jos mietitään viime vaalikautta, niin kokoomuksen kannatus oli alamaissa vaalikauden alussa. Sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomessa alettiin keskustella Nato-jäsenyydestä, niin kokoomuksen kannatus nousi parhaimmillaan noin 26 prosenttiin, Tuomo Turja sanoo.

Tutkimusjohtajan mukaan on todennäköistä, että kannatuserot kaventuvat ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

– Viimeksi vaalien lähestyessä meillä oli kolme suurehkoa puoluetta, jotka taistelivat hyvin tasaväkisesti suurimman puolueen asemasta.

Hän huomauttaa perussuomalaisten onnistuneen hyvin erityisesti eduskuntavaaleissa.

– He ovat pystyneet ulosmittaamaan kannatuksensa melko maksimaalisesti. Ja nähtäväksi jää, onnistuuko ensi kerralla tämä sama ilmiö, Turja pohtii.

KATSO UUSIN JAKSO: Yhden puolueen kannattajia valuu nyt muualle – tämä selittää muutosta