Mikael Pentikäinen: Osittainen välirauha ei ole kauppasodan loppu

– Presidentti Donald Trumpin aloittamassa kauppasodassa nähtiin keskiviikkoiltana dramaattinen käänne, kun Trump ilmoitti, että valtaosa tariffeista eli tuontiveroista ei astu voimaan 90 päivään. Voimaan jäivät vain Kiinan korkeat tuontiverot ja kymmenen prosentin yleistariffi, kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen blogissaan.

Miksi Trump perääntyi? Hän säikähti markkinareaktioita, erityisesti joukkovelkakirjamarkkinoita, New York Times kertoo. Yhdysvaltojen valtionlainojen korko kääntyi nousuun, joukkovelkakirjoja tuli markkinoille ja Yhdysvaltojen valtionlainan liikkeellelasku eli emissio onnistui heikosti.

Pentikäisen mukaan arvio markkinoilla on, että Yhdysvaltojen suuri lainoittaja ja myös kauppasodan kovin vastus Kiina alkoi myydä Yhdysvaltojen lainapapereita.

– Markkinat pakottivat hänet perääntymään ja osoittivat, että on ainakin joku voima, jota Trump joutuu varomaan ja myös kunnioittamaan. Tämä ei ole huono asia, hän arvioi.

Taistelu Kiinan kanssa jatkuu

Pentikäinen huomauttaa, että kauppasota ei ole kuitenkaan ohi.

– Kiinan kanssa se jatkuu voimakkaana, ja aika näyttää, kumpi joutuu perääntymään, ja miten kauppasota ratkeaa.

Pentikäinen kirjoittaa, että maiden välisen kaupan epätasapainon lisäksi taustalla on suurvaltojen kamppailu maailman poliittisesta herruudesta. Yhdysvallat on ollut vahvoilla, mutta Trump poukkoilevalla politiikallaan murentaa nopeasti Yhdysvaltojen hegemoniaa, jota on vuosikymmeniä rakennettu.

– Syvien riippuvuussuhteiden vuoksi on kuitenkin ilmeistä, että jollakin aikavälillä Kiinan ja Yhdysvaltojen pitää liennyttää kauppasuhteitaan. Jos niin ei käy, kriisi kärjistyy – ja voi muuttua myös oikeasti veriseksi, jos se johtaa esimerkiksi Taiwanin miehitykseen, Pentikäinen arvioi.

Hän katsoo, että osittainen välirauha ei ole kauppasodan loppu. Epävarmuus jatkuu.

– Välirauha kestää näillä näkymin 90 päivää. Trump odottaa, että sen aikana maailman johtajat tulevat – kuten Trump itse sanoo – ”suutelemaan hänen takamustaan” saadakseen sopimuksia. Toivottavasti Trumpin hanurin suutelu tuo ratkaisuja, jotka rauhoittavat ja vakauttavat tilannetta ainakin EU:n ja Yhdysvaltojen välillä mutta myös laajemmin.

Suomalaisten yritysten ja yrittäjien kannattaa Pentikäisen mukaan seurata tilannetta pää kylmänä, mutta myös varautuen pahimpaan.

– Pitää miettiä ja varautua erilaisiin skenaarioihin – myös siihen, että kauppasota jatkuu välirauhan jälkeen. Samalla on hyvä muistaa, että Trump saattaa – ainakin, jos markkinapaine on kova – viime hetkellä perääntyä ja muuttaa kurssia, jonka hän kertoo perustuvan hänen vaistoihinsa. Maltti on siis valttia – viimeiseen asti.