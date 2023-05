Synkkä arvio Venäjällä: Ukrainan joukot ovat pian Krimin porteilla

Ukrainan joukot ovat loppukesästä saattaneet edetä aina Krimin porteille saakka, arvioi Venäjän tukeman Luhanskin ”kansantasavallan” Murz-nimellä tunnettu vapaaehtoistaistelija ja bloggaaja. Murz on kommentoinut ahkerasti Ukrainan sodan tapahtumia, usein Venäjän sodanjohdon kannalta kriittiseen sävyyn.

Nytkin Murzin mukaan Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto saa syyttää itseään ”katastrofaalisesta tappiostaan”. Telegram-päivityksessään Murz leikittelee ajatuksella, miten hän itse toteuttaisi Ukrainan povatun vastahyökkäyksen.

Murz toteaa ensinnäkin, että Ukraina on onnistunut hyvin sotilaiden liikekannallepanossa ja kouluttamisessa. Venäjällä on paheksuttu Ukrainasta leviäviä värväysvideoita, Murz väittää, mutta maassa on nyt valmistauduttava samaan. Tilanteen pahentuessa miehiä tarvitaan koko Venäjän federaatiosta, hän kirjoittaa.

Venäjä tapatti talven ja kevään aikana reservejään, ja Ukrainan kannattaakin nyt pakottaa Venäjä polvilleen, Murz pohtii. Ukrainan pitäisi saada Venäjä sitomaan lisää reservejä alueille, jossa Ukrainan on helppo ”tehdä heistä selvää”.

Tästä syystä Ukrainan kannattaa myös jatkaa taisteluja Bahmutissa, Murz toteaa. Kaupungista on tullut Venäjälle propagandamielessä merkittävä, eikä Ukrainan siksi kannata säästellä ammuksiaan pakottaessaan venäläiset taistelemaan strategisesti vähämerkityksellisestä Bahmutista.

Venäläisbloggaajat uskovat Ukrainan hyödyntävän samaa strategiaa myös Donetskissa.

Ratkaisevaan hyökkäykseen Ukrainan olisi Murzin mukaan jo kannattanut ryhtyä Zaporizzjan ja Vuhledarin välisellä pitkällä rintamalinjalla. Pienemmälläkin hyökkäyksellä maayhteydet Krimille voitaisiin katkaista, ja kohdistaa hyökkäyksen kärki Krimin ja Etelä-Ukrainan yhdistävälle Perekopinkannakselle.

– Ja kesän loppuun mennessä voi tapahtua paljon kiinnostavaa – ei pelkästään Mariupolin länsipuolella tai Donetskin asutuilla alueilla, vaan todellisia ”poliittisia mullistuksia” Venäjällä, bloggaaja arvioi.

Ukrainalla on mahdollisuudet tällaiseen ”nerokkaaseen seikkailuun”, tiivistää Murz.

