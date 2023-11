Synkkä arvio taisteluista: Vastahyökkäys epäonnistui

Ukrainan asevoimien tilanteesta on annettu viime aikoina aiempaa pessimistisempiä arvioita.

Kesäkuussa aloitettu vastahyökkäys ei pystynyt murtamaan venäläisjoukkojen puolustuslinjoja etelässä. Kreml on puolestaan lisännyt painetta esimerkiksi Avdijivkan ja Kupjanskin alueilla käynnistetyillä hyökkäyksillä.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyi sanoi sodan ajautuneen pattitilanteeseen ja varoitti mahdollisesta tappiosta, jos Ukraina ei saa riittävästi ulkoista tukea. Monien länsimaisten asiantuntijoiden on sanottu asettaneen epärealistisia odotuksia kesän vastahyökkäykselle.

Lennokkeja Ukrainan asevoimille lahjoitusvaroin keräävä entinen ukrainalaissotilas pitää tilannetta synkkänä.

– Vastahyökkäyksen tuloksista on käyty paljon keskustelua. Se on epäonnistunut. Meidän on myönnettävä tämä ja katsottava eteenpäin, ei ole vaihtoehtoa, Constantine-nimimerkillä kirjoittava ex-sotilas sanoo X-viestipalvelussa.

Ukrainalaisen NISS-ajatuspajan tutkija Mykola Bielieskovin mukaan kuluvana vuonna poliittinen paine hyökkäykseen oli suuri, jotta miehitettyjä alueita saataisiin vapautettua. Räjähdelennokkien kaltainen teknologia suosii puolustajaa, minkä lisäksi venäläisjoukoilla oli aikaa valmistella kattavat puolustuslinjat etelään.

Vuonna 2022 poliittiset tavoitteet ja sotilaalliset kyvykkyydet olivat paremmin tasapainossa, Bielieskov pohtii. Ukraina pysytteli puolustuskannalla, mutta toteutti onnistuneita vastahyökkäyksiä esimerkiksi Harkovan alueella.

– On paljon helpompaa havaita ja iskeä vastapuolen joukkokeskittymiin kuin luoda tällaisia keskittymiä itse ja käyttää niitä tavalla, jota onnistunut hyökkäysoperaatio vaatii, tutkija sanoo.

