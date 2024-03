Synkkä arvio: Naton ja Venäjän sota on lähellä

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut viestipalvelu X:ssä synkän arvionsa puolustusliitto Naton ja Venäjän sotilaallisesta yhteenotosta.

– Eurooppa ja Nato saattavat olla lähempänä sotaa Venäjän kanssa, kuin nyt uskotaan. Muistellaan sitä, kuinka monet asiantuntijat ja poliitikot kiistivät Venäjän mahdollisen täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022, vaikka todisteita oli riittävästi ja jälkikäteen katsottuna se näytti itsestään selvältä, Herastshenko kirjoittaa.

Venäjä on hänen mukaansa viimeisen parin vuoden aikana nähnyt, kuinka länsi pelkää sodan eskaloitumista ja laajentumista. Tätä Moskova voi hyödyntää.

– Venäjä ei todellakaan pysty käymään laajamittaista sotaa Natoa vastaan (ellei sillä ole vahvoja liittolaisia). Siksi Venäjä saattaa turvautua taktiseen etenemiseen askel kerrallaan: iskeä, lopettaa vihollisuudet ja tarjoutua neuvottelemaan, Herastshenko toteaa.

Kremlissä hänen mukaansa nähdään, että Nato ei pysty vastamaan ripeästi, koska päätökset pitää tehdä yksimielisesti kaikkien jäsenmaiden kesken. Liittoumalla on myös taipumusta viivyttelyyn ja asioiden ratkaisemiseen diplomaattisesti.

Herastshenko varoittaa, että Venäjä voi tässä vaiheessa tehdä laajan joukon erilaisia iskuja Natoa vastaan. Ne voivat olla esimerkiksi iskuja kriittiseen infrastuktuuriin, Naton alueelle vahingossa ”harhailevia ohjuksia”, vaaleihin sekaantumista, kyberhyökkäyksiä, salakuuntelunauhojen vuotamista julkisuuteen, vaikuttamista sosiaalisessa mediassa, kiristystä viljalla öljyllä sekä lannoitteilla ja ydinsodalla uhkailua.

– Olen varma, että (Vladimir) Putin uskoo jo nyt voittaneensa. Hän näkee, että länsi on valmistautumaton sotaan kaikilla tasoilla. Hän näkee, että Ukrainalle ei ole annettu riittävästi apua. Tämä onkin hänelle todiste sitä, että Venäjä kukistaa lännen juuri tällä hetkellä, Herastshenko kirjoittaa.

– Odottaako Venäjä 10-2o vuotta? En usko siihen. Putin on jo elämänsä ehtoopuolella ja haluaa päättää elämänsä ”voittoon” – palauttaa Venäjän Neuvostoliiton rajoille. Asiat voivat siis kehittyä nopeasti. Venäjä on sanonut kymmenen vuoden ajan, että se on sodassa Naton kanssa ja haluaa kukistaa Naton. Venäläiset ovat sisäisesti valmiita kaikkeen, jopa ydinsotaan.

Europe and NATO might be closer to war with Russia than they may now believe.

Let's recall how many experts and politicians denied a potential full-scale Russian invasion of Ukraine in 2022, even though there was enough evidence – but in hindsight, it seems obvious.

On the… pic.twitter.com/4ARI8jKKZX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2024