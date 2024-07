Synkät luvut julki: Liikenteessä kuoli poikkeuksellisen paljon lapsia

Viime vuosi oli Suomen tieliikenteessä ennätysturvallinen. Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto palkitsi Suomen liikenneturvallisuudessa tapahtuneesta poikkeuksellisen hyvästä kehityksestä. Ennakkotietojen perusteella kulunut vuosi ei ole jatkamassa samaa trendiä. Liikenneturvallisuuden hyvä kehitys on pysähtynyt, Liikenneturva arvioi.

Tilastokeskuksen tänään julkistamien ennakkotietojen mukaan liikenteen alkuvuosi näyttää turvallisuuden osalta huonontuneen. Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä on tammi-kesäkuun aikana menehtynyt 72 ihmistä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan kuolleita oli 69. Luvut todennäköisesti tulevat vielä elämään tietojen täsmentyessä niin kutsuttuna jälkikertymänä.

– Erityisen murheellisen alkuvuodesta tekee se, että tieliikenteessä on menehtynyt poikkeuksellisen paljon alle 15-vuotiaita lapsia. Etenkin kesäkuu on ollut synkkä. Viimeisimmän tiedon mukaan viime vuonna alle 15-vuotiaita lapsia kuoli tieliikenteessä vain yksi, kun nyt on menehtyneitä jo kuusi, toteaa Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen tiedotteessa.

Suomen liikenneturvallisuusstrategiassa lasten tieliikenneonnettomuuksien määrä on nostettu erilliseksi mittariksi erityisesti liikenneosaamisessa. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihmisillä on hyvät tiedolliset ja taidolliset lähtökohdat turvalliseen liikkumiseen – myös uusien liikkumismuotojen kohdalla.

– Tämä tarkoittaa panostusta myös liikennekasvatukseen ja sen varmistamiseen, että osaaminen pysyy yllä oppivelvollisuuden päättämisen jälkeenkin. Osaaminen ei ole pelkästään sääntösulkeisten hallintaa, vaan kykyä arvioida liikenteeseen liittyviä riskejä myös omalla kohdalla, Valtonen huomauttaa.

Liikennekasvatuksen tulisi olla säännöllistä, pitkäjänteistä ja ikäkauteen sopivaa. Esimerkiksi Liikenneturvalla on runsaasti eri ikäisille suunnattuja liikennekasvatuksen materiaaleja, jotka ovat vapaasti niin opettajien kuin vanhempienkin käytettävissä.

– On muistettava, että lasten liikenneturvallisuus on lopulta meidän kaikkien aikuisten vastuulla ja jokainen tien päällä voi tehdä osansa. Esimerkiksi höllentämällä kaasujalkaa ja lisäämällä tarkkaavaisuutta, kun näkee lapsia liikenteessä. Ennakointiin velvoittaa myös laki, Valtonen muistuttaa.

Ihmisen asenteet vaikuttavat pitkälti siihen, tekeekö tämä turvallisia vai turvattomia ratkaisuja liikenteessä.

– Esimerkiksi liikennesääntöjen noudattamattomuudessa ei monesti ole kyse siitä, etteikö sääntöjä tunnettaisi. Taustalla vaikuttaa silkka piittaamattomuus tai oman etenemisen, mukavuuden tai kiireen arvottaminen yhteisiä sääntöjä korkeammalle.

