Syksy jatkuu hyytävässä säässä

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan marraskuun alkupuolen sää näyttää Suomessa keskimääräistä kylmemmältä. Ennusteen on laatinut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.

Forecan meteorologi Joonas Koskela näkee kuitenkin ennusteissa epävarmuuksia.

– Tuore kuukausiennuste on ottanut alkuviikolla julkaistuun ennusteeseen verrattuna viileämmän kannan. Kymmenen vuorokauden ennusteissa hajonta on vielä suurempaa, ja osa ennusteista näyttää 6. marraskuuta alkavalle viikolle laajalti jopa keskimääräistä lämpimämpää säätä. Tämä kielii ennusteen epävarmuudesta. Nyt näyttää kuitenkin, että tulossa on vaihtelevaa syyssäätä, pohjoisessa jo talvisempaa säätä, Koskela toteaa blogissa.

Kuukausiennusteen mukaan viikon keskilämpötilat ovat Suomessa 6. marraskuuta alkavalla viikolla suuressa osassa maata 1–3 astetta tavanomaista viileämpiä. Maan eteläosassa lämpötila olisi lähellä tavanomaista.

– Torstaina 2. marraskuuta laadittujen päivittäisennusteiden valossa 6. marraskuuta alkava viikko näyttää kuitenkin laajalti melko lauhalta. Tämä viittaa epävarmuuteen lännestä saapuvien matalapaineiden reiteissä ja vallitsevien ilmavirtausten suunnissa. Nyt näyttää, että etelässä lämpötilat olisivat plussalla ja maan keski- ja pohjoisosassa olisi pakkasia, mutta myös pohjoisempana olisi ajoittain lauhaa. Sateiden olomuoto riippuu lämpötiloista ja tuulensuunnista, Koskela sanoo.

Ennusteen mukaan sää jatkuu hyvin samanlaisena myös marraskuun toisella (13. marraskuuta alkavalla) viikolla.

– Kuukausiennusteen mukaan Suomessa sää on laajalti 1–3 astetta keskimääräistä viileämpää. Maan eteläosassa lämpötila on lähellä tavanomaista. Matalapaineiden reitti Atlantilta on varsin lähellä edeltävän viikon tilannetta. Maan etelä- ja keskiosassa sateita voi tulla tavanomaista enemmän, kun taas pohjoisessa sademäärä on lähellä tavanomaista, Koskela toteaa.

Marraskuun 20. päivä alkavalla viikolla kuukausiennusteen lämpötilakartalla ei näy Suomen yllä merkittävää poikkeamaa tavanomaisesta. Myös sademäärät ovat ennusteen mukaan Suomessa lähellä keskimääräisiä.

Kuukausiennusteessa 27. marraskuuta alkavalla viikolla Suomen ylle muodostuu tavanomaista lämpimämmän sään signaali.

– Sademäärissä ei suurimmassa osassa maata näy merkittävää poikkeamaa keskimääräisestä, mutta paikoin idässä ja pohjoisessa sademäärä on ennusteen mukaan vähän tavanomaista suurempi. Ennuste on kuitenkin hyvin epävarma, eikä esimerkiksi ilmanpaine-ennusteessa näy poikkeamia tavanomaisesta, Koskela kertoo.