Erkki Tuomioja syyttää hallitusta ydinaseiden rakastamisesta

SDP:n entinen kansanedustaja Erkki Tuomioja syyttää Facebook-päivityksessään hallitusta ”ydinaserakkaudesta”.

Tuomiojan kritiikki kohdistuu hallituksen kaavailemaan ydinenergialain päivitykseen ja sen valmisteluun. Vuodelta 1987 peräisin oleva laki kieltää tällä hetkellä ydinaseiden kuljetuksen ja säilytyksen Suomessa, mikä taas rajoittaa Naton ydinasepelotteen toteutumista.

Valmisteilla olevan päivityksen tarkoituksena on poistaa tämä rajoite. Demarikonkarin mukaan valtasuhteet lainvalmistelussa ovat kuitenkin menneet ylösalaisin.

– Sen ohella mitä tämän hallituksen ydinaserakkauden substanssista ja menettelytavoista on jo todettu, on syytä kiinnittää huomiota siihen miten turvallisuuspolitiikan valta- ja vastuusuhteet ulko- ja puolustusministeriöiden välillä ovat kiepsahtaneet 180 astetta, Tuomioja sanoo.

Tuomiojan mukaan puolustusministeriön ei pitäisi valmistella ydinasedoktriiniin liittyviä kysymyksiä. Myös Nato-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä Tuomioja rajaisi puolustusministeriön lainvalmistelun ulkopuolelle.

Oikea tahto johtamaan ydinaseisiin liittyvää lainvalmistelua olisi Tuomiojan mukaan ulkoministeriö.

– Ne ovat laaja-alaisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, joissa ulkoministeriön täytyy olla vastuuministeriö, Tuomioja linjaa.

Ydinaserakkauden lisäksi Tuomioja kritisoi hallitusta lähimmistä kumppanimaista irtautumisesta.

– Tässäkin hallitus hakee pesäeroa muihin pohjoismaihin, Tuomioja harmittelee.

Tuomioja on suhtautunut ydinenergialain muutoksiin erittäin kriittisesti. Entinen kansanedustaja kommentoi jo torstaina, että oikea reaktio turvallisuusympäristön muutokseen ei ole osallistuminen ydinaseiden levittämiseen, vaan entistä tiukempi suhtautuminen niiden esilläpitoon.