Suvi-Anne Siimes HS:lle: Suomi ei pysy pystyssä, jos työtä ei arvosteta

Työeläkevakuuttajat Telan väistyvä toimitusjohtaja, vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes kehottaa kiinnittämään huomiota työnteon kannustimiin.

Hänen mukaansa pitkän työuran tekevällä pienituloisella työeläkkeen tulisi olla selvästi suurempi kuin vähän työtä tehneen henkilön kansan- ja takuueläkkeen. Nykyisin ero on pieni.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suvi-Anne Siimes sanoo Helsingin Sanomille, että työikäisten pitää hyötyä työnsä hedelmistä. Suomen verotuksen kireä progressio on tälle uhkana, minkä lisäksi veronkevennyksiä on ohjattu lähinnä pienituloisille.

– Mutta se on johtanut siihen, että yhä useampi ei maksa valtiolle lainkaan tuloveroa. Jotkut taas maksavat sitä paljon. Siitä kuulee paljon jupinaa, ja kyllä se jostain kertoo, Siimes toteaa.

Kelan mukaan viime vuonna maksetuista takuueläkkeistä yli kolmasosa eli 110 miljoonaa euroa meni ulkomailla syntyneille. Ruotsissa vähimmäiseläke pienenee, jos henkilö on asunut maassa alle 40 vuotta työikäisenä. Suomessa oikeus takuu- ja kansaneläkkeeseen syntyy kolmen vuoden asumisen jälkeen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ex-puoluejohtajan mukaan Suomessa henkilö leimataan heti, jos hän nostaa esille sosiaaliturvan yhteensopivuuden väestön globaalin liikkuvuuden kanssa.

Suvi-Anne Siimes korostaa työnteon arvostamista, sosiaaliturvan rahoituspohjaa ja yhteiskuntajärjestelmän hyväksyttävyyttä.

– Tämä mesta ei pysy pystyssä, ellemme kohtuullisella tavalla arvosta sitä, että ihmiset näkevät vaivaa ja tekevät työtä. Jos me haluamme, että kadulla kunnioitetaan kaikenlaisia tänne tulleita ihmisiä, niin ihmisten pitää voida luottaa siihen, että kaikilta vaaditaan efforttia tai ainakin jonkinlaista vastavuoroisuutta, Siimes sanoo HS:lle.