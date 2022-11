Suurlähettiläs sotarikoksista: Moskova vastaa syytteisiin väärällä tiedolla

Yhdysvaltain kansainvälisen rikosoikeuden suurlähettiläs Beth Van Schaack sanoo, että Venäjä ja Ukraina reagoivat hyvin eri tavalla syytöksiin niiden joukkojen tekemistä sotarikoksista.

– Venäjä vastaa väistämättä propagandalla, kieltämisellä, väärällä tiedolla ja disinformaatiolla, kun taas Ukrainan viranomaiset ovat yleisesti tunnustaneet väärinkäytökset, tuominneet ne ja sitoutuneet tutkimaan niitä, Van Schaack totesi Radio Libertyn mukaan.

Van Schaak kommentoi toimittajille Venäjän väitteitä siitä, että ukrainalaiset sotilaat olisivat saattaneet ampua antautuvia venäläisiä sotilaita. Hän sanoi, että Moskovan ja Kiovan tavoissa reagoida tällaisiin syytöksiin on ollut huomattava ero.

– On todella tärkeää korostaa, että sodan lait koskevat yhtäläisesti ja samassa määrin kaikkia osapuolia, sekä hyökkääjävaltiota että puolustajavaltiota. Samalla tavalla näemme todella suuren eron, kun on kyse reaktiosta tällaisiin väitteisiin, hän sanoi.

Suurlähettiläs kehotti Ukrainaa jatkamaan ”kansainvälisten velvoitteidensa noudattamista”. Hän kuitenkin muistutti, että Venäjän joukkoja vastaan esitettyjen sotarikossyytösten laajuus ja määrä on ”valtava verrattuna Ukrainan joukkoja vastaan esitettyihin syytöksiin”.

“Russia inevitably responds with propaganda, denial, mis- and disinformation, whereas the Ukrainian authorities have generally acknowledged abuses and have denounced them and pledged to investigate them.”https://t.co/GtYkTXUqME

