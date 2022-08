Suurlähettiläs LM:lle: Sotilaallinen apu pakotteita parempi tuki

Suomen Washingtonin-suurlähettiläs, aikaisemmin myös Moskovassa palvellut Mikko Hautala ei usko nopeaan rauhaan Ukrainassa. Hautala arvioi Ukrainan tilannetta Lännen Median haastattelussa.

– Uskon, että tämä on erittäin pitkä prosessi. Siinäkin tilanteessa, että jossakin vaiheessa tultaisiin tulitaukoon, minun on hyvin vaikea nähdä, että olisi jonkinlainen sopimuspohjainen rauha tai välttämättä edes tulitauko, Hautala sanoo.

Diplomaatti Hautala tunnetaan Venäjän ja Ukrainan asiantuntijana. Hän on myös toiminut presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Vladimir Putinin hän on tavannut useita kertoja.

– Pakotteet eivät heikennä Venäjän sodankäyntikykyä. Ainoa tapa auttaa Ukrainaa välittömästi on sotilaallinen apu. Molempia tarvitaan, enkä näe myöskään niille loppuvaihetta, Hautala arvioi.

Suurlähettilään mukaan Putin näkee Ukrainan sodan osana laajempaa taistelua, jossa länsi heikentyy ja Venäjällä on mahdollisuus luoda Eurooppaan uusi voimatasapaino. Hyökätessään Ukrainaan Venäjä oletti Euroopan olevan heikko ja taloudellisille manipulaatiolle altis. Näin ei kuitenkaan ollut, Hautala toteaa.

Puheet Putinin syrjäyttämisestä ovat kuitenkin epätodennäköisiä, hän sanoo.

– Kansalaisista suurin osa tukee hallintoa tai on välinpitämättömiä. Vahvaa vastustusta tulee aika pieneltä osalta. Taloudellisesti he eivät vielä ole umpikujassa. Ajatus siitä, että muodostuisi vastaliike, joka yhdistäisi ihmisiä, on tällä hetkellä kaukaa haettu.

Tukemalla Ukrainaa länsi puolustaa myös Euroopan turvallisuusjärjestystä, Hautala sanoo. Tämä myös tiedostetaan lännessä, hän uskoo.

– Olisin optimistinen, koska nyt se tiedostetaan, että pelissä on enemmän kuin Ukraina. Pelissä ovat kansainvälisen politiikan pelisäännöt. Jos Eurooppa hylkäisi periaatteensa, lopputulos olisi kaikin tavoin huonompi. Jos Ukrainan itsemääräämisoikeutta ei pystytä suojaamaan tältä anastus- ja valloitussodalta, silloin menee Euroopan turvallisuusjärjestys kestämättömällä tavalla pilalle.