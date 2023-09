Suurlähettiläs kokeili lennokintuhoajaa – osui kahteen kohteeseen

Ukrainan Australian ja Uuden-Seelannin suurlähettiläs Vasyl Myroshnytshenko kertoo kokeilleensa australialaisen Electro Optic Systems (EOS) -yrityksen valmistamaa asejärjestelmää maan kaakkoisosissa sijaitsevalla ampumaradalla.

EOS:n kerrottiin hiljattain toimittavan Ukrainalle 160 kappaletta lennokkien torjumiseen tarkoitettuja Slinger-asejärjestelmiä. Kauppaa koskevat sopimukset on jo allekirjoitettu.

Defense Express -uutissivuston mukaan Slinger on suunniteltu erityisesti matalalla lentäviä lennokkeja vastaan. Yhden osuman väitetään riittävän kohteen tuhoamiseen. Osa aseista sijoitetaan M113-miehistönkuljetusajoneuvojen päälle ja loput muihin panssariajoneuvoihin.

Suurlähettilään kerrotaan osuneen koeammunnassa kahteen paikallaan olevaan kohteeseen. Slinger koostuu 30 millimetrin konetykistä ja 7,62 millimetrin konekivääristä.

