Suurlähettiläs iskusta ostoskeskukseen: Kuvottavaa

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Linda Thomas-Greenfield tuomitsee kovasanaisesti Venäjän tekemän ohjusiskun Ukrainan Krementshukin kaupungissa sijaitsevaan suureen ostoskeskukseen.

– Kuvottavaa. Absoluuttisen kuvottavaa, hän tviittaa.

Suurlähettilään mukaan YK:n turvallisuusneuvosto kokoustaa tiistaina Venäjän uusimman siviileihin kohdistetun iskun takia.

Aiemmin myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tuominnut iskun.

– Venäjän hyökkäys siviilejä vastaan ostoskeskuksessa on julma. Osoitamme solidaarisuutta ukrainalaisille, Biden sanoi Twitterissä ja lupasi tukea Ukrainan puolustukselle.

Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskiyn mukaan tuhoutuneen ostoskeskuksen raunioista on löytynyt 18 ihmisen ruumiit. Kateissa on yhä 21 henkilöä, kertoo The Guardian.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay

Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.

As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense.

— President Biden (@POTUS) June 27, 2022