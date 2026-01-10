”Suurin uhka” – kaatuuko Iranin hallinto?

Iranin kaksi viikkoa kestäneet mielenosoitukset ovat herättäneet kysymyksiä nykyisen hallinnon ja Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein kohtalosta.

Washingtonissa toimivan Middle East Instituten tutkija Michaël Tanchum arvioi The Times-lehdelle käynnissä olevien mielenosoitusten olevan ”suurin uhka, jonka islamilainen tasavalta on koskaan kohdannut, ainakin sisäisesti”.

Islamilainen vallankumous vuonna 1979 onnistui, koska tuolloin keskiluokkainen yrityssektori, kuten basaarikauppiaat, tuki hallinnon vaihtoa, hän arvioi.

Nyt tämä ryhmä on vaihtanut puolta ja tulee islamilaista tasavaltaa vastustavaa liikettä, hän jatkaa. Mielenosoitusten aalto sai alkunsa juuri kauppiaiden aloittamasta lakosta protestina hintojen nousulle.

Muut hallinnon toimijat saattavat pyrkiä syrjäyttämään Khamenein vallasta, jotta he voisivat itse pysyä vallassa. Tämä voi johtaa esimerkiksi maan talousongelmien syyn sysäämiseen yksin Khamenein niskoille, pohtii Tanchum. Khamenein syrjäyttäminen saattaisi rauhoittaa kansainvälistä yhteisöä lievittämällä kaaoksen uhkaa.

Tanchum ei kuitenkaan usko, että iranilaiset hyväksyisivät tätä vaihtoehtoa.

Protestien laajuus on yllättänyt yhdysvaltalaistiedustelun, joka aiemmin uskoi, ettei protestien voimakkuus riitä haastamaan hallintoa. Käynnissä olevat mielenosoitukset ovat kuitenkin todellinen haaste hallinnon jatkumiselle.

Osa yhdysvaltalaisista ulkopoliittista toimijoista on jopa ilmaissut toiveensa hallinnon kaatumiselle. Republikaanisenaattori Lindsey Graham toivoi, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tukisi mielenosoituksia.

– Rikolliset, diktaattorit, kiusaajat ja tappajat, jotka uhmaavat presidentti Trumpia, eivät kestä kauan tässä maailmassa. Make Iran Great Again, Graham kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Trump on varoittanut Irania ja sanonut olevansa valmis iskemään ja ”tulemaan mielenosoittajien avuksi”, jos turvallisuusjoukot ryhtyvät tukahduttamaan protesteja.

Perjantaisessa puheessaan Khamenei kuvasi mielenosoittajia ”vandaaleiksi” ja ”sabotoijiksi” ja sanoi, etteivät maan turvallisuusjoukot aio perääntyä. Hänen mukaansa mielenosoittajat ”tuhoavat omat katunsa tehdäkseen toisen maan presidentin onnelliseksi”.

Tällä hän viittasi Trumpiin, jolla on ”iranialaisten verta käsissään”, sillä Yhdysvallat tuki Israelia sodassa Irania vastaan viime kesänä.

– Viime yönä Teheranissa joukko vandaaleja tuli ja tuhosi rakennuksen, joka kuuluu heille, miellyttääkseen Yhdysvaltojen presidenttiä, Khamenei sanoi.