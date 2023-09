Suuri tulipalo öljyvarastossa Pietarissa

Kymmeniä pelastusviranomaisia on sammuttamassa Pietarissa Venäjällä palavaa öljyvarastoa, Venäjän viranomaiset ovat kertoneet. Asiasta raportoi muun muassa CNN.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla näkyy liekkejä sekä suuri savupilvi.

Tulipalosta tuli ilmoitus viranomaisille kello 10.59 Suomen aikaa. Öljyvaraston halli, jossa palo syttyi, on noin 80 metriä pitkä.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa eikä tässä vaiheessa ole tiedossa kuolonuhreja.

Russian media report that an oil depot is on fire in St Petersburg.

Witnesses said they heard explosions. pic.twitter.com/AOUxG6SpSs

