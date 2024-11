Suuri tulipalo, öljysäiliöt räjähtivät Venäjällä lennokki-iskussa

Ukrainan kerrotaan iskeneen yön aikana räjähdedrooneilla noin 190 kilometriä Moskovasta lounaaseen sijaitsevaan Kalugan kaupunkiin.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita liekehtivästä Kaluganaftoprodukt-öljynjalostamosta. Kohteesta nouseva massiivinen savupatsas näkyi kauas.

RBC-median mukaan Venäjän ilmatorjunta yritti tulittaa lähestyviä kohteita myös Kurskissa. Alueen kuvernööri kertoi tulipaloista omassa Telegram-päivityksessään.

Droonien väitetään vaurioittaneen Kalugassa myös Venäjän aseteollisuuden Tayfun-tehdasta, jossa valmistettiin viestintä- ja tutkajärjestelmiä sekä rannikkotorjuntaohjuksia. Se on ollut länsimaiden pakotteiden kohteena Ukrainan sodan alun jälkeen.

Ukrainian drones attacked Kaluga overnight, hitting the Kaluganaftoprodukt oil refinery. Oil tanks can be seen burning from far away. In addition to the oil tanks, Ukrainian drones reportedly also attacked the Typhoon plant, which is part of Russia's military-industrial complex.… pic.twitter.com/9wkoJ4yX5m

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2024