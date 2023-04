Suuri tukikohta tyhjeni Krimillä: Tankit katosivat satelliittikuvasta

Venäjä on satelliittikuvien perusteella tyhjentänyt suuren kalustovarikon Krimillä. Asia ilmenee Maxarin ja Washington Postin hiljattain julkaisemista satelliittikuvista.

Niiden perusteella miehittäjä oli sijoittanut Medvedivkan alueelle paljon taistelupanssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja tykistöä. Paikan ympärille on myös tehty puolustuksia.

Helmikuun 11. päivänä otetuissa kuvissa tukikohta on täynnä kalustoa. Maaliskuun puolivälin satelliittikuvissa kentät ovat kuitenkin lähes tyhjiä ja kalustorivistöt ovat tiessään.

American Enterprise Institute -ajatushautomon asiantuntija Brady Africk on jakanut Twitterissä alla näkyviä havainnollistavia kuvavertailuja.

Medvedivka on lähellä Ukrainan ja Venäjän miehittämän Krimin rajaa. Aluetta on linnoitettu raskaasti.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa

— Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023