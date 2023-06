Suuri räjähdys miehitetyllä alueella, ammusvaraston kerrotaan tuhoutuneen

Venäjän asevoimien ammusvaraston väitetään tuhoutuneen Rykovessa Hersonin alueella.

Paikkakunta sijaitsee Krimin ja Melitopolin välisen rautatien varrella, minkä vuoksi sitä on käytetty miehitysjoukkojen tärkeänä huoltotukikohtana.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen videoiden perusteella suuri räjähdys olisi sytyttänyt kohteeseen laajan tulipalon. Myös toissijaiset räjähdykset viittaavat siihen, että kyseessä olisi ollut ammusvarasto.

Matkaa Rykovesta eturintamaan on noin 110 kilometriä. Se on näin ollen Himars-täsmärakettien kantaman ulkopuolella.

Ukraina on iskenyt viime viikkojen aikana useisiin sotilaskohteisiin miehitetyillä alueilla ja rajan tuntumassa muun muassa lennokeilla ja Britannian toimittamilla Storm Shadow -ohjuksilla.

This morning, there was a strike on a fairly large Russian ammunition depot in Rykove, Kherson region. Distance to the front ~110 km.

Rykovo is located on the railroad between Crimea and Melitopil and is therefore an important logistical hub for Russians.https://t.co/JNmxvr7wJE pic.twitter.com/MmYBDscUzX

