Suuri räjähdys, ammusvarasto tuhoutui taas Itä-Ukrainassa

Ukrainan asevoimien väitetään tuhonneen jälleen uuden ammusvaraston miehitetyn Horlivkan kaupungin lähellä maan itäosissa.

Paikkakunta sijaitsee hyvin lähellä rintamalinjaa. Paikallismedian mukaan räjähdys olisi sattunut lauantai-iltana kaivosteollisuuden koneita valmistavan tehtaan alueella. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin useita videoita räjähdyksestä ja sitä seuranneesta valtavasta savupatsaasta.

Ukrainalaismediassa on kerrottu mahdollisen HIMARS-täsmäraketti-iskun kohdistuneen ammusvarastoon. Horlivkan alueella on tiettävästi kuultu ammusten synnyttämiä toissijaisia räjähdyksiä.

Räjähdyksen syytä ei ole virallisesti vahvistettu.

Ukrainan asevoimat on tuhonnut kesän aikana kymmeniä Venäjän ja sen tukemien separatistijoukkojen käyttämiä ammusvarastoja lähellä rintamavyöhykettä. Tavoitteena on heikentää hyökkääjän taistelukykyä ja tykistön huoltotilannetta. Iskuja on tehty HIMARSien lisäksi vanhemmilla Totška-U-ohjuksilla ja hävittäjälentokoneilla.

Venäjän arvioidaan vetäneen useita komentopaikkojaan kymmeniä kilometrejä kauemmaksi Ukrainan vastaiskujen vuoksi.