Suuri määrä sotakalustoa: Näihin kohteisiin Ukraina voisi iskeä rajan takana

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on torjunut pitkään Ukrainan toiveet siitä, että se saisi käyttää länsimaisia asejärjestelmiä pitkän kantaman iskuissa Venäjän alueelle. Valkoinen talo perustelee varovaisuutta sodan mahdollisella eskalaatiolla.

Loppukeväästä tähän tehtiin paikallinen poikkeus Venäjän aloitettua yllätyshyökkäyksen Harkovan alueen pohjoisosissa. Ukraina sai luvan iskeä rajan takana sijaitseviin kohteisiin, joilla tuettiin kyseistä operaatiota. Tämän lisäksi Venäjällä sijaitsevia ammusvarastoja, lentotukikohtia, öljylaitoksia ja muita kohteita on moukaroitu jatkuvasti Ukrainassa valmistetuilla pitkän kantaman räjähdedrooneilla.

Osa asiantuntijoista arvioi aiemmin, ettei pitkän kantaman iskujen sallimisella olisi ratkaisevaa merkitystä sodan lopputuloksen kannalta.

Ukrainan asevoimien entinen upseeri ja sotaa seuraavan Frontelligence Insight -ryhmän perustaja sanoo keskustelleensa asiasta useiden Yhdysvaltain entisten hallintolähteiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Vaikuttaa siltä, että Kreml on siirtänyt liitopommihyökkäyksiin käytettyä lentokalustoaan kauempana sijaitseville lentotukikohdille. Esimerkiksi Voronezhin kentällä sijainneet Su-34- ja Su-35-hävittäjät ovat kadonneet satelliittikuvista. Taustalla on amerikkalaisten ATACMS-ohjusten aiheuttama uhka, jos iskut sallittaisiin.

– Samalla satelliittikuva-analyysimme osoittaa, että syyskuun lopulla Kurskin lentoasemalle oli sijoitettu ainakin 14 helikopteria ja kahdeksan Su-25-maataistelukonetta, Tatarigami-nimimerkillä viestipalvelu X:ssä kirjoittava ex-upseeri sanoo.

Noin 290 kilometrin päässä rajasta sijaitsevan Lipetskin lentotukikohdan kentällä näkyy satelliittikuvissa tiiviiseen riviin sijoitettuja hävittäjiä ja rynnäkkökoneita. Mukana on Su-24-, Su-30, Su-27, Su-34- ja Su-35-koneita. Kaikki niistä voivat laukaista tuhoisia liitopommeja Ukrainan joukkojen asemia vastaan.

Kohde on ATACMS-ohjusten kantaman ulkopuolella, paitsi jos laukaisujärjestelmät sijoitetaan aivan rajan tuntumaan.

Venäjän helikoptereita aseistetaan ja tankataan tämän lisäksi useissa hajautetuissa huoltopisteissä lähempänä rintamaa. Niihin sijoitetaan samanaikaisesti vain muutamia helikoptereita, jolloin ohjusiskun vaikutus jäisi vähäisemmäksi.

Kantaman sisällä on kuitenkin monia muita Ukrainan kannalta hyödyllisiä kohteita, jos iskut länsimaisilla asejärjestelmillä sallittaisiin.

– Asevoimien varastot, rautatieasemat ja ammusvarastot ovat ATACMS:n kantaman sisällä Rostovin, Voronezhin, Brjanskin, Kurskin ja Belgorodin alueilla. Huoltojunien tuhoaminen heikentäisi joukkojen taistelutehoa. Tämä nähtiin Toropetsin hyökkäyksessä, jonka yhteydessä tuhoutui tai vaurioitui 20 junavaunua, Tatarigami toteaa.

4/ Lipetsk Air Base is over 290 kilometers from the edges of Kharkiv Oblast. It hosts various Su jets, including Su-24, Su-30, Su-27, Su-34, and Su-35, all capable of deploying KAB bombs. However, it lies beyond ATACMS range unless Ukraine positions launchers at the border. pic.twitter.com/E4cBQJywwG

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 9, 2024