Suurhyökkäys tulossa? Kremlin väitetään kokoavan 100000 sotilasta

Venäjän kokoaa joukkoja ja sotatarvikkeita laajamittaista keväthyökkäystä varten, jotta voisi sanella Kiovalle rauhanehdot kesän loppuun mennessä, kertovat ukrainalaiset ja kansainväliset sotilastarkkailijat.

Moskova on kerännyt strategista reserviä suurhyökäykseen, joka alkaisi keväällä Ukrainan itäosissa ja myöhemmin eteläisillä rintamalohkoilla, sanoi tutkimusryhmä Deep State UA:n Roman Pohorily Kiovan turvallisuuskonferenssissa äskettäin.

Hyökkäyksen pääsuunta olisi kohti Donetskin alueen Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeja. Tavoitteena olisi sitoa Ukrainan maajoukot taisteluun ja tuhota ne, Pohorily kertoi Kyiv Postin mukaan.

Kesän alussa käynnistettävä tukihyökkäys kohdistuisi Ukrainan eteläosiin Zaporižžjan ja Orikhivin suuntaan. Sen tarkoituksena olisi harhauttaa Ukrainan joukkoja pois itäiseltä päärintamalta.

Venäjän pääoperaatioon keskittämien joukkojen vahvuus saattaa nousta yli 100000 sotilaaseen, arvioi DeepStaten Ruslan Mykula.

Amerikkalainen ajatuspaja Institute for the Study of War (ISW) esitti perjantaina samansuuntaisia ennusteita. Sen mukaan Venäjän sotilasjohto aikoo käyttää strategisia reservejä, joita se on koonnut vuoden 2025 puolivälistä lähtien, laajassa keväthyökkäyksessä Ukrainan itäosissa. Havainnot joukkojen siirrosta sekä värväyksen tavoista vahvistavat, että valmistelu on käynnissä, vaikka Kreml on väittänyt, ettei pyri valloittamaan Ukrainalta lisää alueita, ISW totesi.

Kremlin tavoite voittaa sota ratkaisevalla hyökkäyksellä on ISW:n mukaan kuitenkin epärealistinen Ukrainan droonipohjaisen puolustuksen vahvuuden sekä Venäjän heikkenevien rekrytointilukujen vuoksi.

DeepState arvioi analyysissaan, että Ukrainan joukkojen suoriutuminen taisteluissa osoittaa, että he pystyvät pysäyttämään venäläiset täysin – ja niin tulee todennäköisesti tapahtumaan tälläkin kerralla. Länsiliittolaisten olisi tutkimusryhmän mukaan syytä erottaa toisistaan Venäjän valtionmedian mainostama joukkojen kyvykkyys ja Venäjän todellinen suorituskyky kentällä.

Entinen CIA-johtaja ja Nato-komentaja, kenraali David Petraeus totesi Kyiv Postille, että Venäjän hyökkäys kohti ensimmäistä tavoitetta, Pokrovskia, on jo käynnissä. Ukrainan joukot ovat pitäneet asemansa rintamalohkolla kuukausien ajan. Petraeus sanoi uskovansa, että puolustajat kykenevät vastustamaan myös laajempaa kevät–kesähyökkäystä.

Ukrainan asevoimat ovat vuoden 2024 alusta lähtien tukeutuneet yhä enemmän drooniparviin puolustuksessaan. Ne ovat aiheuttaneet miehittäjän joukoille raskaita tappioita ja pakottaneet nämä luopumaan lähes kokonaan panssarivaunujen ja miehistönkuljetusajoneuvojen käytöstä.

Venäjän alkuvuodesta 2025 käyttöön ottama vastataktiikka perustuu jalkaväkisotilaiden pienryhmien suorittamiin soluttautumisiskuihin. Tämä on mahdollistanut pienet, asteittaiset etenemiset, mutta hintana on ollut raskaat ja ajoittain murskaavatkin tappiot. Pahiten epäonnistuneissa hyökkäyksissä kokonaisia yksiköitä on tuhottu FPV-drooneilla sekä tykistö- ja kranaatinheitiniskuilla.

Maanantaina raportoitiin, että Venäjän jalkaväkiyksiköt jatkoivat etenemistä Pokrovskin alueella hyödyntäen kylmää säätä, joka heikensi lennokkien akkujen kestävyyttä ja lento­aikaa. Tämä mahdollisti uuden soluttautumisaallon Pokrovskin kaupungin pohjoisosissa sekä viereisessä Myrnohradissa, jossa kymmenien venäläissotilaiden kerrottiin piileskelleen kaupungin kirkossa.

Jalkaväkeä tukemaan lähetetty venäläisten panssarikolonna tuhottiin, ja DeepStaten mukaan yli 300 sotilasta kuoli tai haavoittui.

Ukrainan asevoimien 41. mekanisoidun jalkaväkiprikaatin upseeri ja yksikön bloggaaja Kyryll Sazonov sanoi, että arviot Venäjän tulevasta suurhyökkäyksestä ovat uskottavia.

– Kyllä, se on totta. Venäjä ei valmistaudu rauhansopimukseen, vaan näemme pyrkimyksiä lisätä painetta, myös rintamalla, Sazonov kirjoitti maanantaina Telegram-kanavallaan.

– Tällä hetkellä Venäjä ei ole kahtasataatuhatta sotilasta, jotka se voisi heittää Ukrainaa vastaan sopivalla hetkellä.

Sazonovin mukaan Moskova kokoaa hyökkäysyksiköitä kirjaimellisesti lennosta. Ihmisiä värvätään, koulutetaan hieman, tuodaan paikalle ja ”tervemenoa”, upseeri kuvaili.

– On ilmeistä, että sään lämmetessä he tulevat heittämään kaiken tuoreen reservinsä käyttöön… Mutta lopputulos on tuttu.

– Tulemme näkemään minimaalisia etenemisiä maksimaalisilla tappioilla. Tällaista taistelu heidän kanssaan on ollut vuodesta 2022. Heidän taloutensa on nyt todella hajoamassa, se on kriisissä. Kesään mennessä alamäki tulee jyrkkenemään rajusti, Sazonov ennustaa.