Susi tappoi hirvikoiran, jo 17. hyökkäys tällä kaudella

Susi tappoi nuoren hirvikoiran Keiteleellä, Suomen metsästäjäliitto kertoo.

Onnettomuus tapahtui lauantaina 18. lokakuuta. Suden uhriksi joutunut koira oli harmaa norjanhirvikoira Martta.

2,5 vuoden ikäinen Martta oli ennättänyt juosta aamusta metsässä vain puolen tunnin ajan, kun susi hyökkäsi sen kimppuun.

– Ensin luulin, että Martta löysi hirven, kun se haukahti. Nuorella koiralla hirvihaukku voi alkuunsa olla vingahtelua ja haukahtelua. Sitten koira alkoi rääkyä ja juoksin kovasti huutaen kohti koiraa, Martan isäntä Marko Kosti kertoo tiedotteessa.

Kosti oli vain noin sadan metrin päässä koirastaan 15-vuotiaan poikansa kanssa.

– Varmasti susi kuuli tulomme ja se päästi irti koirasta. Olihan tämä kurja aloitus pojallekin, kun oli ensimmäistä kertaa koiramiehenä mukana metsällä tänä syksynä ja tällaista joutui todistamaan.

Koiran isännän mukaan susi oli nopea tappaja, ja Martta makasi hengettömänä maassa kyljellään isännän ennättäessä paikalle. Maasto tapahtumapaikalla oli niin peitteinen, ettei Kosti ennättänyt nähdä sutta. Todennäköisesti susi kuitenkin tiesi ihmisten olevan lähettyvillä ennen hyökkäystä, koska kävely jäisellä sammalikolla ja risukossa aiheutti ääntä tyynellä kelillä. Ihmisten läsnäolo ei kuitenkaan estänyt sen toimintaa. Petoyhdyshenkilö kävi paikalla toteamassa suden jäljet. Sammalikkoon jääneiden painaumien perusteella he arvioivat paikalla olleen vain yhden suden.

– Martta oli myös tärkeä perheenjäsen. Meillä on myös beagle ja siperianhusky, mutta kyllä tässä tilanteessa saa kaivella motivaatiota, että viitsisi hankkia uutta hirvikoiraa tai ylipäätään metsästyskoiraa.

Martan kimppuun käynyt susi oli todennäköisesti sama yksilö, joka on kierrellyt Keiteleellä jo pidemmän aikaa. Sen uhriksi joutui mäyräkoira elokuun lopulla. Susi ei ole jäänyt kertaakaan riistakameroihin, joita on runsaasti alueella, ja ilmeisesti se kiertelee lähellä asutusta.

Kostin arvion mukaan noin vuoden aikana kehkeytynyt susitilanne vaikeuttaa kaikkea metsästystä.

– En tiedä miten meidän hirvet nyt saadaan pois metsästä, jos koiria ei voi käyttää. Ajomiesten saaminen on tosi haasteellista – toivottavasti seura saisi kyläläisiä siihen avuksi, Marko Kosti pohtii.

Kyseessä on 17. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on raportoinut tällä jahtikaudella.