Supo on tehnyt turvaselvityksiä ennätysvauhtia

Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvitysten määrä on merkittävässä kasvussa tänä vuonna. Viime vuonna turvallisuusselvityksiä tehtiin 96 500. Tänä vuonna turvallisuusselvityksissä rikotaan ensi kertaa sadantuhannen raja.

On hyvin todennäköistä, että selvityksiä tehdään jopa yli 105 000, sillä hakemusten määrät ovat lisääntyneet kuluvan vuoden alkupuoliskolla noin 20 prosentilla. Selvitysten määrä on kasvanut useilla aloilla.

Supon turvallisuusselvitysosastolla esiintyy joka huhti-heinäkuussa ruuhkaa. Tuhansista kesätyöntekijöistä haetaan aina keväisin turvallisuusselvityksiä.

Lisäksi monilla teollisilla toimialoilla on keväisin ja kesäisin huoltoseisokkeja, joita erityiset ammattilaiset suorittavat. Myös heidät on selvitettävä ennen kuin he voivat saada kulkuoikeuden turvallisuuskriittisiin tiloihin.

– Olemme varoitelleet asiakkaitamme kevätruuhkasta jo viime syksystä lähtien. Onneksi he ovatkin hajauttaneet hakemuksiaan pidemmälle ajalle, ja tilanne on itse asiassa nyt melko hyvä, kertoo turvallisuusselvitysosaston asiakkuuspäällikkö Hannu Vahokoski tiedotteessa.

Suojelupoliisi tekee selvityksiä eurooppalaisittain nopeasti

Suojelupoliisin tavoite on, että 90 prosenttia selvityksistä valmistuu kahden kuukauden kuluessa. Normaalitilanteessa selvitykset sujuvat nopeammin noin neljässä viikossa. Kevätruuhkan aikaan selvityksiin käytettävä aika venyy lähelle kahta kuukautta.

– Jos vertailemme muita läntisiä turvallisuuspalveluita, Suomi on nopeudessa ja tehokkuudessa aivan omaa luokkaansa. Jos puhutaan perusmuotoisista tai laajoista selvityksistä, niin näyttäisi siltä, että olemme Euroopan nopeimpien joukossa, Vahokoski sanoo.

Kesäkuun alkupuolella selvitysten laatimisessa on mennyt keskimäärin noin neljä viikkoa. Kevätruuhka on siis ohi, vaikka hakemuksia on tullut paljon viime vuosia enemmän.

Vahokosken mukaan Suojelupoliisissa on kehitetty selvitysprosesseja ja järjestelmiä.

– Olemme panostaneet paljon tekemiseemme. Työtä on tehty paljon, joten tulostakin on tullut. Laatu ei silti ole kärsinyt. Annamme joka vuosi tuhansia kirjallisia ilmoituksia löydöksistämme, Vahokoski kertoo.