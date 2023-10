Suoraan rintamalle: Venäjälle virtaa sotilaita nyt Serbiasta

Kreml pyrkii korvaamaan Ukrainan rintamalla kärsimiään tappioita kiihdyttämällä uusien sotilaiden värväämistä ulkomailta.

Syksyllä paljastui tietoja, joiden perusteella Venäjän asevoimien riveihin olisi värvätty alkukesän jälkeen mahdollisesti yli tuhat Kuuban kansalaista. Paikallisiin sosiaalisen median ryhmiin oli ilmestynyt kesäkuussa ilmoituksia, joissa mainostettiin ”sopimusta asepalveluksesta Venäjän armeijassa”.

Kuukausipalkaksi ilmoitettiin vajaat 2 000 euroa, mikä on huomattava summa verrattuna Kuuban alle 50 euron keskipalkkaan.

Sotilaita on värvätty myös Kreml-myönteisenä tunnetusta Serbiasta. Branko-peitenimeä käyttävä mies kertoo Guardian-lehdelle lentäneensä Belgradista Moskovaan syyskuun alussa. Sinne saapuneet serbit kuljetettiin pian Krasnogorskiin allekirjoittaman sopimuspaperit asepalveluksesta. Siirtoa Ukrainan rintamalle alettiin valmistelemaan heti tämän jälkeen.

Venäjän viranomaisten tavoitteena on ilmeisesti haalia ainakin satoja uusia sotilaita Serbiasta. Asepalveluksen pituus on sopimuksessa vähintään yksi vuosi.

Hanketta on johtanut Davor Savicic, joka on taistellut Venäjän puolella Ukrainassa jo vuodesta 2014 lähtien. Hänellä on yhteyksiä Wagner-palkkasoturiryhmään. Savicic kertoi elokuussa Venäjän valtionmediassa, että serbisotilaat lähetetään taistelemaan Luhanskin alueelle. Ainakin osa heistä palvelee 106. maahanlaskudivisioonassa.

Serbian hallitus on suhtautunut värväyshankkeeseen kielteisesti. Serbian kansalaisilta on laissa kielletty osallistuminen ulkomaisiin konflikteihin, ja tiettävästi yli 20 henkilöä on saanut asian vuoksi syytteitä. Maan puolustusministeri on varoittanut serbejä liittymästä Venäjän asevoimien riveihin.