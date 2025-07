Suomikin rahoittaa uuden sukupolven eurooppalaista panssarivaunua

KNDS Deutschlandin ja Rheinmetall Landsystemen yhteisyritys on käynnistänyt Euroopan seuraavan sukupolven taistelupanssarivaunun kehitysohjelman parantaakseen Euroopan Naton strategisen puolustuksen autonomiaa. MARTE eli Main ARmoured Tank of Europe käynnistettiin sen saatua 20 miljoonan euron rahoituksen Euroopan puolustusrahastolta.

MARTE ARGE -yhteisyritys koostuu 51 organisaatiosta 12 Euroopan maasta ja sisältää suurten puolustusyhtiöiden lisäksi tutkimusinstituutteja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Projektia tukevat puolustusministeriöt 11 maasta, joista odotetaan tulevaisuuden asiakkaita. Saksan puolustusministeriön johdolla tukijoina ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Norja, Romania, Ruotsi, Suomi ja Viro.

MARTE-ohjelma keskittyy suunnittelemaan taistelupanssarivaunua, joka vastaisi kehittyviin operatiivisiin uhkiin ja täyttäisi osallistuvien maiden vaatimukset. Lavettiin kerrotaan integroitavan ”innovatiivisia ja vallankumouksellisia teknologioita”, joissa on otettu huomioon viime aikojen konflikteista opittuja asioita.

MARTE ARGE johtaa ohjelmaa konsulttiyritys Erdynin tuella. Ydinjoukon muodostaa viisi puolustusyhtiötä: KNDS Deutschland ja Rheinmetall Landsysteme (Saksa), Leonardo (Italia), Indra Sistemas (Espanja) ja Saab (Ruotsi). Jokainen yhtiö johtaa yhtä teknistä työpakettia. MARTE ei ole ainoa eurooppalainen panssarivaunuprojekti. Ranskalainen Thales johtaa FMBTech-projektia (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks), jossa on mukana 26 yhtiötä 13 EU:n jäsenmaasta ja Norjasta. Euroopan puolustusrahasto rahoittaa myös tätä ohjelmaa.

Samaan aikaan on käynnissä Saksan ja Ranskan yhteisohjelma Main Ground Combat System (MGCS), jonka tarkoitus on löytää korvaaja Saksan Leopard 2- ja Ranskan Leclerc-taistelupanssarivaunuille. Sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2040. Yhteisyritys MGCS Project Company GmbH:ssa ovat mukana KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme ja Thales.

On huomattava, että toisin kuin kahdessa aiemmin aloitetussa projektissa MARTEssa ei ole mukana yhtään ranskalaisyhtiötä.