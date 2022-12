Suomi toimittaa Ukrainalle lisää tarvikeapua

Suomi toimittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti asiasta tänään hallituksen esityksestä.

Kyseessä on 11. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Lähetyksen arvo on 28,8 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien yhteisarvo on nyt 189,2 miljoonaa euroa.

– Ukrainan puolustustaistelu jatkuu. Tarve puolustusmateriaalille on suuri. Jatkamme tukeamme, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ministeriön tiedotteessa.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Lisäavussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.

Lisäksi tasavallan presidentti päätti, että Puolustusvoimat jatkaa osallistumistaan koulutustuen antamiseen Ukrainan asevoimille Britanniassa vuoden 2023 loppuun asti.

Suomi lähetti elokuussa noin 20 kouluttajaa Britannian johtamaan koulutusoperaatioon, jonka tarkoituksena on kouluttaa Ukrainan asevoimien sotilaita. Britannia on pyytänyt kumppanimailtaan tukea koulutuksen toteuttamiseen.