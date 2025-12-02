Suomi on myöntänyt venäläisille lähes 40000 oleskelulupaa täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen

Suomessa on myönnetty erilaisia oleskelulupia Venäjän kansalaisille kaikkiaan lähes 40 000 vuoden 2022 maaliskuun ja tämän vuoden lokakuun välisenä aikana.
Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuun 24. päivänä 2022.
Luvut ilmenevät maahanmuuttoviraston julkisesti saatavilla olevista tilastoista.
Venäläiset ovat olleet tarkasteluvälillä kirkkaasti suurin oleskelulupia Suomeen hakeneiden ja saaneiden ryhmä.
Viimeisen reilun kolmen ja puolen vuoden aikana venäläiset ovat jättäneet Suomeen 42 482 oleskelulupahakemusta. Myönteisen päätöksen sai 39 143 hakijaa. 18 hakemusta jätettiin tutkimatta ja 610 raukesi. Kielteisen päätöksen sai 2 702 hakijaa.
Ensimmäistä oleskelulupaansa Suomeen hakeneista 15 546 venäläisestä myönteisen päätöksen sai 13 688 hakijaa. Oleskeluluvan jatkoa haki taas tänä aikana 21 389 venäläistä ja sai 20 160.
Pysyviä oleskelulupia Suomeen haki aikavälillä 5 547 venäläistä. Myönteisen ratkaisun sai 5 295 hakijaa.
Yrittäjille paljon kielteisiä päätöksiä
Maahanmuuttoviraston tilastoista ilmenee, että ensimmäisen oleskeluluvan Suomeen saaneista venäläisistä noin puolet eli 6 490 sai oleskeluluvan perhesiteen perusteella. Työ oli perusteena 4 488 myönteisessä ensimmäisen oleskeluluvan päätöksessä ja opiskelu 2 534 päätöksessä.
Oleskeluluvan jatkoa hakeneiden kohdalla perhe oli perusteena 8 647 myönteisessä päätöksessä, työ 7 943 päätöksessä ja opiskelu 2 498 päätöksessä.
Pysyviä oleskelulupia työnteon perusteella myönnettiin tällä aikavälillä 1629 venäläiselle.
Yrittäjänä oleskelulupaa hakevat saavat tilastojen perusteella yleisestikin melko usein kielteisiä oleskelulupapäätöksiä. Näin on myös venäläishakijoiden kohdalla.
Täysimittaisen hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen Suomesta on hakenut ensimmäistä oleskelulupaa tai oleskeluluvan jatkoa yrittäjänä 765 venäläistä. Heistä 226 sai kielteisen päätöksen.