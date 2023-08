”Suomi on aito liittolainen ja ystävä”

Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk kertoo X-viestialustalla ottaneensa ilolla vastaan Kiovassa vierailleen pääministeri Petteri Orpon (kok.).

– Suomi on aito liittolainen, ystävä ja erityinen kumppani Ukrainalle. Arvostamme paljon Suomen täyttä tukea Ukrainalle.

Stefanchuk kiittelee erityisesti Suomen julkistamaa 18. apupakettia Ukrainalle.

– Tämä askel tuo Ukrainan voiton lähemmäksi.

Puhemies sanoo keskustelleensa tapaamisessaan Orpon kanssa myös Ukrainan eurooppalaisesta ja euro-antlanttisesta integraatiosta sekä presidentti Volodymyr Zelenskyin määrittelemistä rauhanehdoista.

– Olen kiitollinen, että Suomi tukee tiukasti aloitetta.

