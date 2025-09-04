”Suomi nähdään maana, jossa suuria hankkeita kannattaa toteuttaa”

Kokoomuksen kansanedustaja ja verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen puhtaan siirtymän investointien verokannustimen saamaan suosioon.

Kannustin tuli voimaan vuoden alusta. Valkosen mukaan kyseessä on eräs pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen merkittävimmistä kasvutoimista.

Business Finlandin mukaan verohyvitysohjelmaan jätettiin 54 hakemusta, joiden investointien yhteisarvo on yli 20 miljardia euroa. Haettavaa tukea on lähes kolme miljardia euroa.

– Hakemusmäärä ja investointien koko kertovat siitä, että potentiaalia on hurjasti, ja että tällaiselle verokannustimelle on paikkansa. Tämä on myös merkki siitä, että Suomi nähdään vakaana ja ennustettavan investointiympäristön maana, jossa suuria hankkeita kannattaa toteuttaa, Ville Valkonen toteaa tiedotteessa.

Tuki kohdistuu suuriin, vähintään 50 miljoonan euron suuruisiin investointeihin. Tuen määrä on enintään 20 prosenttia investointikustannuksista ja tuensaaja voi vähentää tuen yhteisöverosta. Näin ollen verohyvityksen voivat saada vain tuottavat investoinnit.

Verokannustimella tuettavat puhtaan siirtymän investoinnit vahvistavat Suomen kilpailukykyä, luovat uusia työpaikkoja ja vauhdittavat ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

Kansanedustaja huomauttaa, että talouskasvu ja ympäristövastuu voidaan yhdistää.

– On tärkeää, että Suomi pystyy houkuttelemaan tämän mittaluokan investointeja näin nopeasti. Näyttää selvältä, että investointikannustinta tulee jatkaa, Valkonen sanoo.