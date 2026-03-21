Suomi mukana julkilausumassa Hormuzinsalmesta

– Suomi mukana julkilausumassa Suomi, yhdessä kumppanimaidemme kanssa, liittyi tänään yhteislausumaan, joka koskee Persianlahtea ja erityisesti Hormuzinsalmen tilannetta, kirjoittaa tasavallan presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Japani, Kanada, Korea, Uusi-Seelanti, Tanska, Latvia, Slovenia, Viro, Norja, Ruotsi, Tšekki, Romania, Bahrain ja Liettua.

Lausumassa tuomitaan Iranin viimeaikaiset iskut kaupallisia aluksia kohtaan ja yritykset estää kauppamerenkulku.

– Vetoamme kaikkiin maihin kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden periaatteiden ylläpitämiseksi. Lausumassa mukana olevat maat ilmaisevat valmiutensa tukea pyrkimyksiä turvallisen kauttakulun mahdollistamiseksi Hormuzinsalmessa.

Lausunnon mukaan allekirjoittaneet valtiot ”tuomitsevat jyrkästi Iranin viimeaikaiset hyökkäykset aseettomiin kauppa-aluksiin Persianlahdella, hyökkäykset siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien öljy- ja kaasulaitokset, sekä Iranin joukkojen Hormuzinsalmen tosiasiallisen sulkemisen.

Ilmaisemme syvän huolemme kiihtyvästä konfliktista. Kehotamme Irania lopettamaan välittömästi uhkauksensa, miinanrakentamisen, drooni- ja ohjushyökkäykset ja muut yritykset estää salmen kauppamerenkulku sekä noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2817.

Merenkulun vapaus on kansainvälisen oikeuden perusperiaate, myös Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen nojalla.

Iranin toimien vaikutukset tuntuvat ihmisillä kaikkialla maailmassa, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevilla.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2817 mukaisesti korostamme, että tällainen kansainväliseen merenkulkuun puuttuminen ja maailmanlaajuisten energian toimitusketjujen häiriöt uhkaavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tässä yhteydessä vaadimme välitöntä ja kattavaa moratoriota siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien öljy- ja kaasulaitoksiin, kohdistuville hyökkäyksille.

Ilmaisemme olevamme valmiita osallistumaan asianmukaisiin toimiin turvallisen kulun varmistamiseksi salmen läpi. Suhtaudumme myönteisesti niiden maiden sitoutumiseen, jotka osallistuvat valmisteluun.

Suhtaudumme myönteisesti Kansainvälisen energiajärjestön päätökseen valtuuttaa strategisten öljyvarojen koordinoitu vapauttaminen. Ryhdymme muihin toimiin energiamarkkinoiden vakauttamiseksi, mukaan lukien yhteistyö tiettyjen tuottajamaiden kanssa tuotannon lisäämiseksi.

Pyrimme myös tukemaan eniten kärsiviä maita, muun muassa Yhdistyneiden Kansakuntien ja kansainvälisten rahoituslaitosten kautta.

Meriturvallisuus ja navigoinnin vapaus hyödyttävät kaikkia maita. Kehotamme kaikkia valtioita kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja puolustamaan kansainvälisen vaurauden ja turvallisuuden perusperiaatteita.”



