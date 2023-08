Suomi liitettiin kartassa Venäjään – Virosta varoitus ”märästä unelmasta”

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuva Venäjän Tambovin alueella sijaitsevan koulutuskeskuksen julisteesta, jossa haaveillaan venäläisen imperiumin uusista rajoista.

Julisteen kartassa muun muassa Suomi ja Baltian maat on liitetty osaksi Venäjää. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Viron ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson on jakanut kuvan Facebookissa.

– Sellainen ”märkä unelma” sitten. Valitettavasti tämä ei ole vitsi, vaan imperiumin orjuuttaman kansan sisäinen ajattelumalli, jonka vuoksi he ovat valmiita kuolemaan, Mihkelson kirjoittaa.

Virolaispoliitikko varoittaa Venäjän imperialistisista pyrkimyksistä.

– Olemme erittäin onnekkaita, että on olemassa rohkea Ukrainan kansa, joka on onnistunut asettamaan rajat tällaiselle hulluudelle. Jotta tämä (Venäjän) unelma ei koskaan toteutuisi edes osittain, Venäjän on hävittävä Ukrainassa ja Ukrainan on tultava Naton jäseneksi, Mihkelson kirjoittaa.