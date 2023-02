Suomi lähettää Ukrainaan kolme Leopard 2 -panssarivaunua

Suomi lahjoittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Tasavallan presidentti päätti asiasta 23.2.2023 valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on 13. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

Osana kansainvälistä Leopard-panssarivaunuja koskevaa yhteistyötä Suomi luovuttaa Ukrainalle kolme kappaletta Leopard 2 –raivauspanssarivaunuja sekä niiden käyttöön ja kunnossapitoon liittyvää koulutusta. Nämä kolme vaunua sisältyvät nyt päätettyyn apupakettiin.

– Venäjän hyökkäyksen alkamisesta tulee kuluneeksi vuosi, ja Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustustaistelussaan. Lähetämme lisää puolustusmateriaalia ja osallistumme Leopard-yhteistyöhön yhdessä kumppaniemme kanssa, kertoo puolustusministeri Mikko Savola tiedotteessa.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun muusta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin.

Kokonaisuudessaan tämänkertaisen apupaketin korvattava arvo on yli 160 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien korvattava arvo on viimeisimmän paketin myötä yli 750 miljoonaa euroa.

Lisäavussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.

The 3 x Leopard 2 tanks Finland would deliver to Ukraine will be heavy mine breaching vehicle Leopard 2R based on the Leopard 2A4 tank.

The vehicles are equipped with a mine plough or a dozer blade, and an automated marking system. pic.twitter.com/GqKb3P6XWY

