Suomi lähettää kaksi yhteysupseeria Grönlantiin

Suomi lähettää Tanskan pyynnöstä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin.
Grönlannin hallitus ja Tanskan puolustusministeriö ovat päättäneet jatkaa Tanskan asevoimien harjoituskokonaisuutta Grönlannissa tiiviissä yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa.
Arktisen alueen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää liittokunnalta yhä enemmän panostuksia.
– Olemme edistäneet tätä tavoitetta Naton sisällä eri yhteyksissä koko jäsenyytemme ajan. Suomen turvallisuus vahvistuu, kun liittolaisemme kehittävät kykyään toimia arktisella alueella, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.
Suomi on aktiivinen arktisen puolustuksen toimija. Normaalisti Suomi toimii pohjoisen Skandinavian arktisella alueella. Suomi on myös osallistunut Naton rauhan ajan tehtäviin Islannissa ja Pohjanmerellä. Vaikka Grönlanti on alueena Suomelle uusi, ovat toimintaympäristö ja vaativat olosuhteet siten Suomelle tutut.
Vastaavanlaiseen toimintaan Grönlannissa osallistuvat muun muassa Ruotsi, Norja, Saksa, Iso-Britannia ja Ranska.