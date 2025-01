Suomi johtaa Lapin yöpymisissä talvella – Norja ykkönen kesällä

Vuonna 2023 Suomen, Norjan ja Ruotsin Lapin alueille rekisteröitiin yhteensä 3,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä, ja kasvua oli lähes viidennes edellisvuoteen verrattuna, kertoo Business Finland.

Talvella Suomen osuus ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä Suomen Lapissa oli 76 prosenttia, kun taas kesällä kärjessä oli Norja.

Vuositasolla Suomen Lapin alueen markkinaosuus yöpymisistä on puolet, Norjan 40 prosenttia ja Ruotsin kymmenen prosenttia. Talvella Suomen Lapin osuus on kuitenkin selvästi suurempi, 76 prosenttia, kun taas Norjan osuus on 17 ja Ruotsin kuusi prosenttia.

– Suurimmat matkailijavirrat talvella tulivat Isosta-Britanniasta, ja heistä lähes 90 prosenttia matkasi Suomen Lapin kohteisiin, kahdeksan prosenttia Norjaan ja kolme prosenttia Ruotsiin. Seuraavaksi suurimmat talvimatkailun lähtömaat Pohjoismaiden Lapin alueille olivat Ranska, Saksa ja Alankomaat, Visit Finlandin asiantuntija Susanne Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Kesämatkailijat suosivat Norjan Lappia

Kesäsesonkina ulkomaiset matkailijat suosivat erityisesti Norjan Lappia, jonka yöpymiset myös lisääntyivät, kun taas Suomen pohjoisilla alueilla yöpymiset vähenivät hieman edelliskesään verrattuna.

Innokkaimpia Lapin kesämatkailijoita ovat saksalaiset, joiden kesäsesongin yöpymisistä Norjan Lapin osuus oli 77 prosenttia, Suomen 14 prosenttia ja Ruotsin yhdeksän prosenttia.

Saksan jälkeen suurimpina kesämatkailun lähtömaina olivat lähimarkkinat eli Suomi, Ruotsi ja Norja. Naapurimaiden jälkeen lähtömaiden listalla olivat Alankomaat sekä Sveitsi, joista molemmista Norjan Lapin osuus oli reilu 70 prosenttia, Suomen vajaa 20 prosenttia ja Ruotsin noin kymmenen prosenttia.

– Norjan kesässä erityisesti Hurtigruten, Lofootit ja Nordkapp houkuttelevat matkailijoita vuonomaisemineen. Myös Suomen Lapissa on valtavasti kasvupotentiaalia, ja alueen toimijat panostavat pitkäjänteisesti sen kehittämiseen. Suomen Lapin ainutlaatuinen luonto, monipuoliset aktiviteetit ja majoitusvaihtoehdot tarjoavat matkailijoille myös ainutlaatuisia elämyksiä, Heikkinen jatkaa.

Kotimainen matkailu kääntyi Suomen Lapissa laskusuuntaan

Norjan Lapin alueiden matkailu kasvaa ulkomaisen kysynnän lisäksi myös kotimaisen kysynnän voimin. Norjalaisten yöpymiset Norjan Lapin alueen majoitusliikkeissä kasvoivat sekä viime talvena että kesänä yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomen Lapin alueella kehitys oli täysin päinvastainen.

– Kotimaiset yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät viime talvena lähes viidenneksen ja kesällä seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ruotsissa sen sijaan nähtiin talvella maltillista kasvua, kun yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia, mutta kesällä ne laskivat saman verran, Heikkinen kertoo.

Viime talvena pohjoisten alueiden kotimaisten yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Norjassa reilu 60 prosenttia, Ruotsissa noin puolet ja Suomessa vajaa neljännes.

Kesällä Lapin alueiden kotimaisten yöpymisten osuudet eivät Norjassa ja Ruotsissa juuri muutu talven osuuksista. Sen sijaan Suomen Lapin alueella tilanne on päinvastainen talven kanssa – kotimaisia yöpymisiä on kesäsesongin aikana peräti kolme neljäsosaa kaikista yöpymisistä majoitusliikkeissä.

Raportti sisältää ainoastaan rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä. Niiden lisäksi matkailijat varaavat yhä useammin majoituksen kansainvälisten alustojen kautta. Eurostat saa tiedot suurimmilta alustatoimijoilta (Airbnb, Booking, Expedia Group sekä Tripadvisor), joista Tilastokeskus on koonnut Suomea koskevat lyhytaikaisen vuokrauksen tietokantataulut.