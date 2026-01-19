Suomi ja Baltia vaarassa? Grönlannin kiistan pelätään rohkaisevan Kremliä

Viron ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan puolustusliitto Nato on historiansa suurimmassa kriisissä.

– Nato ei ole suoraan sanottuna ollut koko olemassaolonsa aikana yhtä hauraassa tilassa kuin se on tällä hetkellä, Mihkelson toteaa Viron yleisradio ERR:lle.

Mihkelsonin mukaan presidentti Donald Trumpin vaatimus ottaa Tanskalle kuuluva Grönlanti Yhdysvaltain haltuun on ristiriidassa vuonna 1949 allekirjoitetun Naton peruskirjan eli Pohjois-Atlantin sopimuksen kanssa.

Mihkelsonin mukaan Tanskan uhkaaminen on suora uhka myös Virolle. Yhdysvaltain toimintaa ei hänen mukaansa voi millään tavoin hyväksyä, koska valtioiden suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteen sivuuttaminen voisi rohkaista Kremliä omiin aluevaatimuksiin.

– Mikä estäisi Venäjää ilmoittamasta, että sen turvallisuutta on jo Pietari Suuren ajoista lähtien taannut pääsy Itämerelle, ja että tämän pääsyn turvaamiseksi ja vastustajien pelotteeksi sen on esimerkiksi liitettävä Suomi ja Baltian maat itseensä, Mihkelson kysyy.

– Ja kun katsomme, kuinka Venäjällä propagandistit iloitsevat tästä avoimesti sosiaalisessa mediassa ja kehuvat Trumpin toimia, voimme vain arvailla, kenen etuja tämä lopulta palvelee, hän lisää.

Nato ei ole Mihkelsonin mukaan kuitenkaan vielä ”kuollut”, kuten joissakin arvioissa on esitetty. Hän toivoo, että liittokunnan hajoaminen voidaan vielä estää.

– No, ei se ole kuollut, ei tietenkään. Natolla on historiansa aikana ollut useita varsin vaikeita hetkiä, Mihkelson viittaa Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteita horjuttaneeseen Suezin kriisiin vuonna 1956 sekä Nato-maiden Turkin ja Kreikan jatkuviin jännitteisiin.

– Näitä hetkiä on ollut muitakin, mutta näin vakavaa tilannetta ei kuitenkaan aiemmin ole ollut. Ja me tiedämme, että Trump on aiemminkin uhannut, että jos häntä ei jokin asia miellytä, hän voi myös kävellä ulos Natosta, hän jatkaa.