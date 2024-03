Suomi harjoitteli kyberpuolustusta muiden Nato-maiden kanssa

Suomi, Britannia, Norja, Ruotsi ja Yhdysvallat järjestivät 5.-14. maaliskuuta Nordic Response 24 -harjoituksen aikana kyberpuolustuksen koulutustilaisuuden Rovaniemellä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan tapahtuman tavoitteena oli kouluttaa osallistujamaiden asevoimien henkilöstöä tietojärjestelmien ja -verkkojen suojaamisessa.

Kyberpuolustuskoulutustilaisuuteen osallistui noin 60 osallistujamaiden asevoimien henkilöstöön kuuluvaa. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus toimi tapahtuman isäntänä ja yhteistoiminnassa Yhdysvaltain merijalkaväen kanssa loi puitteet realistiselle koulutusympäristölle. Yhdysvaltojen merijalkaväki tuki tilaisuuden toteuttamista kyberkoulutusympäristöllä, jossa eri ryhmät puolustivat sotilaallisen maanpuolustuksen tietojärjestelmiä kyberuhkilta. Tapahtuma antoi kumppanimaille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kyberympäristössä ja jakaa siitä saatuja kokemuksia.

– Nykypäivänä uhkien torjuntaan tietoverkoissa ei riitä passiivisen tarkkailijan rooli. Tietoverkkoja on kyettävä aktiivisesti puolustamaan. Sitä nyt harjoittelimme käytännön tasolla yhdessä liittolaisten kanssa, kuvaa insinöörimajuri Mikko Tuomi Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta tiedotteessa.

Tapahtuma oli erinomainen tilaisuus eri maiden asiantuntijoille kehittää kykyään suojata puolustukselle kriittisiä tietojärjestelmiä ja jakaa tietoa toimintatavoistaan. Yhteinen harjoittelu antaa valmiuksia toimia vaativissakin skenaarioissa. Monelle osallistujalle tämä oli ensimmäinen kerta Suomessa ja ainutlaatuinen tilaisuus harjoitella Naton uusien jäsenien kanssa.

– Teknisten taitojen harjoittamisen lisäksi erityinen tavoite oli oppia tuntemaan toisemme, sillä sujuva yhteistoiminta perustuu viime kädessä yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen, toteaa insinöörimajuri Tuomi.

Kybertoimintaympäristön uhkat eivät noudata perinteisiä maantieteellisiä rajoja. Kyberpuolustuksen tavoitteena on turvata sekä Puolustusvoimien omat että muut puolustuskykyyn suoraan vaikuttavat järjestelmät haitallisilta kybertoimijoilta, valtiollisilta uhkatoimijoilta ja niiden edustajilta. Nato-jäsenyyden myötä kyberpuolustus tiivistyy niin kahden- kuin monenvälisissä suhteissa.

Suomen ja Yhdysvaltojen kanssa on allekirjoitettu kyberpuolustuksen yhteistoiminta-asiakirja, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä kyberuhkien torjumiseksi. Nyt toteutettu harjoittelu osa yhteistyön vahvistamista.

– Uhkaympäristön kehittyessä kyberpuolustusta on jatkuvasti kehitettävä. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä globaalissa kybertoimintaympäristössä. Ukrainan kyberpuolustus on osoittanut, että myös puolustajalla on sanansa sanottavaan. Yhteisiä haasteita on tehokkaampaa torjua yhdessä, tiivistää Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja, insinöörieversti Janne Jokinen.