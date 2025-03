”Suomi haluaa olla pelaaja, ei pelikenttä”

Eduskunta keskusteli keskiviikkona kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan Suomi on sitoutunut sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, mutta kiristyvä geopoliittinen tilanne asettaa uudenlaisia haasteita.

Muuttuva maailmanpoliittinen tilanne edellyttää hänen mukaansa Suomelta ennakoivaa ja rohkeaa otetta.

– Me emme halua olla pelikenttä, vaan pelaaja. Suomen on oltava vahvempi ja rakennettava uusia kauppasuhteita, myytävä osaamistaan ja toimittava ketterästi muuttuvassa maailmassa, Kaunisto sanoi kokoomuksen ryhmäpuheessa.

Kaunisto sanoi, että tänä päivänä monelle näyttää siltä, että Yhdysvallat on päättänyt hylätä 80 vuotta heidän johdollaan tehdyn työn kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön suhteen.

– Se on haaste erityisesti pienille vientivetoisille maille, kuten Suomelle. Siksi Suomen on vahvistettava transatlanttisia suhteita ja osoitettava Yhdysvalloille tuomansa lisäarvo. Samaan aikaan on kasvatettava EU:n ja Suomen omaa painoarvoa globaalissa taloudessa. Suomen ja Euroopan on vaikutettava kaupan, investointien ja innovaatioiden keinoin, hän totesi.

Kauniston mukaan tulevaisuuden kehitysyhteistyön tulee tukea talouskasvua, demokratiaa ja tasa-arvoa sekä vahvistaa koulutusta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kaupan ja kehityksen yhdistäminen luo vastuullisia investointeja ja innovaatioita, joista hyötyvät sekä ympäristö että paikalliset yhteisöt. Samalla hallitus painottaa talouden vakauttamisen merkitystä.

– Ilman vahvaa julkista taloutta Suomi ei voi olla niin vaikuttava toimija kuin haluamme. Yritysten menestymisen mahdollistaminen on keskeistä Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisessa. Suomi ei ainoastaan sopeudu maailman muutoksiin, vaan vaikuttaa niihin aktiivisesti, Kaunisto sanoi puheessaan.