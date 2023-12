Suomi EU-maiden kärkisijoilla etätyössä

Niissä maissa, joissa etätyö oli yleisempää jo ennen kriisiä, määrä lisääntyy edelleen nopeammin. Tilastollinen analyysi osoittaa, että suurimman osan työajastaan kotonaan työskentelevien osuus kasvoi nopeasti vuonna 2020 ja pysyi suurena myös vuoden 2021 aikana.

Tutkimuksessa tarkastelluista maista Portugalin, Suomen ja Viron tulokset ovat EU:n keskiarvoa korkeammat ja etätyön osuus kasvaa niissä keskimääräistä nopeammin.

Espanja ja Puola ovat jäljessä, vaikka niissäkin tapahtui kasvua pandemian aikana. Etätyöntekijöiden toimialakohtainen osuus seuraa pitkälti yleisiä maakohtaisia suuntauksia.

Suomi on kaikilla neljällä tutkimuksessa analysoidulla toimialalla kärjessä, kun taas Espanjassa ja Puolassa etätyöntekijöiden osuus on edelleen pienin.

TWING-hankkeessa on myös analysoitu etätyön vaikutusta työoloihin kirjallisuuskatsauksen avulla. Empiirisessä tutkimuksessa on keskitytty analysoimaan etätyön vaikutusta työaikaan sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Näillä osa-alueilla sekä myönteiset seikat, kuten etätyön merkitys työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen parantamisessa, että kielteiset vaikutukset, kuten ylitöiden lisääntyminen tai uudet työterveys- ja työturvallisuusriskit sekä teknostressi ja digitaalinen ylikuormitus, ovat tulleet selvemmin esiin.

Etätöiden sääntelyssä eroja

TWING-hanke tarkastelee myös kohdemaiden etätyösäännöksiä, jotka perustuvat joko uuteen lainsäädäntöön, kuten Itävallassa, Virossa, Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa tai uusiin työsopimusehtoihin Suomen tapaan.

Itävalta ja Suomi noudattavat pääasiassa työmarkkinaosapuolten välisiä erillisiä sopimuksia. Siitä huolimatta, että Itävallassa on otettu käyttöön uusi etätyötä koskeva lainsäädäntö, molemmissa maissa työaikaa, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä valvontaa säännellään edelleen yleisessä lainsäädännössä.

– Tässä kontekstissa työehtosopimusneuvotteluilla tulisi olla merkittävä rooli lainsäädännössä olevien sääntelyyn liittyvien puutteiden paikkaamisessa, tutkimuksessa todetaan.

Espanjalla ja Portugalilla on puolestaan hyvin samankaltaiset sääntelyperiaatteet lainsäädännön osalta. Kummassakin maassa etätyötä koskeva lainsäädäntö kattaa laajan kirjon erilaisia aspekteja. Lisäksi molemmissa suojataan työntekijöitä etätyön kielteisiltä vaikutuksilta työhön sekä terveyteen ja turvallisuuteen.

Vertaileva analyysi osoittaa, että Viroa ja Puolaa yhdistää se, että etätyön kollektiivinen sääntely on niissä kehittymätöntä. Puolassa sääntely on yksityiskohtaisempaa, ja siinä yhdistyvät etätyön edistämiseen tähtäävät säännökset sekä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on suojata etätyöntekijöitä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviltä kielteisiltä vaikutuksilta. Virossa taas sääntely on hyvin yleisluonteista.

TWING-hanketta johtaa yliopistotutkija Sanna-Saksela Berhgholm Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta.

Marraskuusta 2022 lokakuuhun 2024 kestävä TWING on Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston tukema kaksivuotinen hanke. Se saa rahoitusta SOCPL-2021-IND-REL-ohjelmasta, jonka tavoitteena on kehittää asiantuntemusta työmarkkinasuhteiden alalla.