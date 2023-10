Suomi äänesti tyhjää YK:ssa – lauselmassa ei tuomittu terroristeja

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen päätöstä pidättäytyä äänestämästä YK:n yleiskokouksen erityishätäistunnossa esitytetyn päätöslauselman puolesta.

Yleiskokouksen lauselmassa vaadittiin välitöntä humanitaarista tulitaukoa Gazaan. Päätöksen puolesta äänesti 120 maata ja vastaan 14. Suomi äänesti tyhjää yhteensä 45 jäsenmaan kanssa.

Valtosen mukaan Suomi pidättäytyi äänestyksestä viiteryhmänsä tavoin, johon kuuluvat esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja Saksa.

– Suomi olisi äänestänyt Arabiryhmän päätöslauselman puolesta, jos terroristijärjestö Hamasin isku olisi siinä tuomittu, Valtonen kirjoittaa julkaisussaan.

Lauselmassa tuomitaan palestiinalaisiin ja israelilaisiin kohdistuva väkivalta, mutta siinä ei mainita Hamasia.

Valtosen mukaan Suomen kanta on selvä ja Suomi pyrkii edistämään rauhanneuvotteluja.

– Gazan humanitaarisesti katastrofaalisen tilanteeseen on kiireesti pystyttävä puuttumaan mm. humanitaarisin käytävin/tauoin. Apua on saatava perille. Paluu neuvotteluihin on tie pysyvään rauhanomaiseen ratkaisuun, Valtonen kirjoittaa.