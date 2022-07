Suomesta Naton tarkkailijajäsen, pöytäkirja allekirjoitetaan

Suomesta ja Ruotsista tulee tiistaina puolustusliitto Naton tarkkailijajäseniä. Maiden liittymispöytäkirjat allekirjoitetaan Naton päämajassa Brysselissä.

Suomesta tilaisuuteen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Seuraavaksi jokaisen Nato-maan on ratifioitava liittymispöytäkirja.

Naton tarkkailijajäseninä Suomi ja Ruotsi pääsevät osallistumaan Naton kokouksiin, mutta eivät voi äänestää niissä. Tarkkailijajäsenillä ei myöskään ole Naton viidenteen artiklaan liittyviä turvatakuita.

Not an overstatement to say it's a historic moment as Finland and Sweden sit in Nato's council room as accession partners. However, Turkey's continued threats to veto over terrorism are serious pic.twitter.com/5RXCaMGriG

— Henry Foy (@HenryJFoy) July 5, 2022