Suomessa valmistettu jättialus lähti ensimatkalleen

Turussa Meyerin telakalla valmistettu maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas lähti neitsytristeilylleen sunnuntaina varhain aamulla Suomen aikaan. Alus lähti liikkeelle Miamista ja risteilee viikon Karibianmerellä ennen paluuta takaisin satamaan.

Telakkayhtiö Meyer Turku kirjoitti Facebook julkaisussa yhtiön odottavan innolla, että laiva pääsee elementtiinsä Karibialla.

BBC kertoo, että alus on 365 metriä pitkä ja siihen mahtuu enimmillään jopa 7 600 matkustajaa. Aluksessa on seitsemän uima-allasta ja kuusi vesiliukumäkeä. Lisäksi aluksesta löytyy yli 40 erilaista kahvilaa ja ravintolaa.

Suitsutuksesta huolimatta Icon of the Seas on herättänyt myös huolta.

Alus käy nestemäisellä LNG-kaasulla, jonka on sanottu olevan puhtaampaa kuin aluksissa perinteisesti käytetty raskas polttoaine. Kääntöpuolena on kuitenkin korkeampi riski metaanipäästöille.