Suomessa on yli 800000 koiraa

Suomessa on arviolta noin 803 000 koiraa, ilmenee Kennelliiton tekemästä selvityksestä.

Kaikista Suomen koirista 582 000, eli noin 72 prosenttia on ilmoitettu Suomen kennelliiton koirarekisteriin tai tunnistusmerkintätietokantaan.

– Kansainvälisesti katsottuna kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä on korkea. Tätä selittää osaltaan se, että Suomessa harrastetaan paljon koirien kanssa. Rotukoirat eivät ole vain kotikoiria, sanoo kennelliiton puheenjohtaja Esa Kukkonen tiedotteessa.

Kyselyn toteuttaneen Taloustutkimuksen mukaan Suomen koirakannasta 81 prosenttia, eli kaikkiaan 640 000, on rotukoiria. Kennelliiton rekisterin ulkopuolella on sekä rekisteröimättömiä rotukoiria että koiria, jotka eivät ole Suomen kennelliiton rotukoirarekisterissä, kuten amerikanbulldoggi tai pitbull.

On myös mahdollista, että osa kyselyyn vastaajista on luokitellut rotukoiriksi erilaisia niin sanottuja rotumix-koiria.

Kyselyn vastausten mukaan noin joka viidennessä taloudessa on koira. Keskimäärin taloudessa on 1,37 koiraa. Yhden koiran talouksissa 77 prosentissa talouksista on rotukoira.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 001 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin vastaamaan suomalaisia kotitalouksia. Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen 15–79-vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla.