Rotta vai myyrä? Pieni yksityiskohta paljastaa eron

Rottahavainnot ovat lisääntyneet viime aikoina. Taustalla on kevään alkaminen ja lämpötilojen kohoaminen, mikä on saanut rotat liikkeelle.

Rotan tunnistaminen ei silti ole aina helppoa. Ulkonäöltään rotta muistuttaa jonkin verran myyrää, minkä vuoksi myyriäkin luullaan ajoittain virheellisesti rotiksi. Lisääntyneistä rottahavainnoista tiedottava Porin kaupunki antaa tiedotteessaan vinkit tunnistamiseen.

– Ensimmäisenä kiinnittäisin huomiota häntään. Myyrän häntä on selvästi ruumista lyhyempi ja hieman karvainen. Rotan häntä sen sijaan on yhtä pitkä kuin ruumis ja karvaton. Yleensä myyrä on myös pienempi ja pyöreämpi kuin rotta, kertoo terveysinsinööri Sarita Mustonen Porin seudun terveysvalvonnasta tiedotteessa.

Jyrsijät voi erottaa myös niiden jättämistä jäljistä ja pesäpaikoista. Vesimyyrät kaivavat onkaloita nurmikon poikki ja jättävät jälkeensä multakasoja pitkin puutarhaa. Rotat rakentavat pesiään suojaisampiin paikkoihin, kuten ulkorakennuksiin, kellareihin tai kompostikasaan.

Mitä teen, jos pihallani on rotta?

Kaupunki muistuttaa, että yksittäisen rotan näkeminen on normaalia ja rottia tulee aina olemaan siellä missä ihminenkin on. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä, joten havainnon vuorokaudenajalla ei voida tehdä päätelmiä populaation koosta.

Miten sitten varmistua siitä, että oma pihapiiri ei houkuttele rottia?

– Ennaltaehkäisyssä tärkeää on poistaa rottien saatavilta ravinto ja pesäpaikat. Tarkista, että jäteastiat ja kompostorit ovat ehjiä ja suljettuina. Tilkitse raot, jotta rotat eivät pääse sisätiloihin ja varastoihin, neuvoo Mustonen.

Entä jos rottia näkee toistuvasti tai useampia kerralla, mikä silloin neuvoksi?

– Jos omassa pihapiirissä alkaa tehdä enemmän havaintoja, niin silloin on syytä ryhtyä torjuntaan. Torjunta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Asiasta on hyvä jutella naapureiden kanssa ja tehdä torjunta yhtä aikaa. Näin se on tehokkaampaa. Rotanloukkuja myydään kaupoissa. Jos omat torjuntakeinot eivät riitä, on hyvä olla yhteydessä tuholaistorjunnan ammattilaiseen, Mustonen vastaa.

Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti ja käytettäessä tulee varmistua, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Kuolleet rotat voi tiedotteen mukaan hävittää sekajätteen mukana.

Rotat ovat haitallisia erityisesti siksi, että ne levittävät tauteja, aiheuttavat rakenteellisia vahinkoja ja hakeutuvat ihmisten elinympäristöön ravinnon perässä. Ne voivat kantaa bakteereja ja loisia, jotka tarttuvat esimerkiksi ruoan tai pintojen kautta. Lisäksi rotat jyrsivät rakenteita, kuten johtoja ja eristeitä, mikä voi aiheuttaa jopa palovaaran. Pihoilla ja rakennuksissa ne likaavat ympäristöä ulosteillaan ja voivat lisääntyä nopeasti, jos ravintoa ja suojaisia pesäpaikkoja on tarjolla.

Lopuksi vastaus kuvan arvoitukseen: kuvassa on rotta. Eläimen tunnistaa rotaksi ennen kaikkea sen pitkästä ja karvattomasta hännästä. Myyrällä häntä olisi lyhyempi ja karvainen.

