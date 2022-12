Suomessa on valkea joulu, mutta se ei johda sähkökatkoksiin

Pitkän aikavälin ennusteet näyttävät, että korkeapaine pysyy edelleen Suomen itäpuolella.

– Meillä on etelän ja idän välinen ilmavirtaus. Ilmavirtaus on etelän keskiosassa, mikä tarkoittaa talvella kylmempää. Maan etelä- ja keskiosaan se tarkoittaa hieman tavanomaista kylmempää ja maan pohjoisosaan taas tavallista lauhempaa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta sanoo Verkkouutisille.

Joulukuun keskilämpötila on Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla ollut vuosien 1991–2020 välillä ollut -0,7 astetta ja Vantaalla Helsinki-Vantaan lentoaseman mittauspisteellä -1,9 astetta. Joulukuun ennuste poikkeaa tästä luvaten Suomeen kylmempää ilmaa kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Hannu Vallan mukaan Suomessa vallitseva suursäätila pitää sään kylmän aina jouluviikoille asti. Samalla hän muistuttaa, että ennusteen epävarmuus kasvaa, mitä pidemmälle ennusteissa mennään.

– Ennusteiden ylittäessä kymmenen vuorokautta niin ennustettavuus heikkenee, mutta kyllä tässä on havaittavissa kylmä signaali, Valta sanoo.

Lähipäivät tulevat olemaan vähätuulisia. Tuulien suhteen on mahdotonta tehdä pitkän aikavälin ennusteita.

– Jos tulee pohjoiset ilmavirtaukset, niin tuuletkin saattavat samalla voimistua. Niin pitkään kuin korkeapaine vallitsee, niin tuulesta ei saada energiaa, Valta sanoo.

Suomalaisia on varoiteltu pian jo puoli vuotta siitä, että sähkö ei tule tulevana talvena välttämättä riittämään. Viime aikoina huonoja uutisia on ollut jonoksi asti, kun ensin Teollisuuden voima ilmoitti, ettei Olkiluoto 3 pysty tuottamaan sähköä kaupalliseen käyttöön kuin vasta tammikuun lopussa.

Tämän jälkeen Ruotsista tuli lisää lunta tupaan, kun Etelä-Ruotsissa sijaitseva Oskarshamnin ydinreaktori joudutaan sulkemaan yhdeksän päivän ajaksi. Oskarshamn 3 tulee nostamaan pörssisähkön hintaa, mutta sähkön riittävyyteen Suomessa se ei todennäköisesti tule vaikuttamaan. Suomessa on keskimääräistä kylmempää, mutta se ei vielä laita sähköjärjestelmää lujille.

– Jos aletaan puhua kylmästä, niin se tarkoittaa, pääkaupunkiseudun ympäristössä on –15. Silloin puhumme kireästä tilanteesta. Se on hyvä mittari, josta näkee, milloin tilanne kiristyy, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Verkkouutisille.

Ruususen mukaan Oskarshamnin, Olkiluodon viivästyminen ja säätila yhdessä nostavat riskiä sille, että sähkö ei välttämättä riitä. Joulukuun kylmempi säätila, jossa liikutaan maltillisissa pakkaslukemissa ei vielä kiristä tilannetta, niin että kiertäviin sähkökatkoihin jouduttaisiin turvautumaan.

– Ringhalsen ja Oskarshamn vaikuttavat molemmat Etelä-Ruotsin ydinvoimakapasiteettia. Mitä enemmän Etelä-Ruotsissa on ongelmia, niin sitä vaikeampi tilanne on meille, Ruusunen sanoo.

Ruusunen ei kuitenkaan näe, että valkoinen joulu ja joulukuun pakkaset tarkoittavat väistämättä kiertäviä sähkökatkoja.

– Näissä lähiviikon pakkasissa kulutus ei nouse vielä lähellekään kriittistä pistettä. Olemme arvioineet, että tiukin paikka on – 25 asteessa.

Pitkään kestävä kirpakka pakkasjakso on stressitesti, jolla Suomen sähköjärjestelmän kestävyyttä mitataan toden teolla. Fingridillä on valmistauduttu jo siihen, että Olkiluoto 3:ea ei saada tänä talvena toimintaan lainkaan.

Vaikka marraskuu päättyi tavallista viileämmissä merkeissä, niin varsinaiset talvikuukaudet ovat vasta edessä. Jokainen voi varautua kiertäviin sähkökatkoihin tarkkailemalla säätilaa, ja varsinkin Etelä-Suomen säätilaa. Kun mittarilukema Helsingissä alkaa lähestyä 15 pakkasastetta, niin kiertäviin sähkökatkoihin on hyvä alkaa varautua.

Ilmatieteen laitokselta viestitään, että Suomen ylle on jäämässä korkeapaine, joka pitää mittarin lukemat pakkasella. Lähipäivät pakkaslukemat ovat viiden asteen tuntumassa, mutta noustaanko kymmenen tai sen yli joulukuun aikana riippuu pitkälti pilvisyydestä. Tällä hetkellä pilvisyyttä on paljon. Tällä hetkellä pilven reuna on Venäjällä Pietarin yllä. Pilven reunan siirtyessä Suomen ylle myös pakkanen kohoaa.

Sähkökatkot eivät kuitenkaan tule yllättäen. Tilanteen alkaessa olla hälyttävä työ- ja elinkeinoministeriö antaa yleisinformaatiota aiheesta. Paikallisesti jakeluverkkoyhtiöt tiedottavat katkoksista tekstiviestejä käyttäen. Ruusunen painottaa mahdollisten sähkökatkojen tulevan ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana ja niihin pystyy varautumaan sääennustetta seuraamalla.

– Jos viiden vuorokauden sääennuste näyttää, että kylmä tulee Siperiasta, niin uskon, että yhteiskunta alkaa valmistautua jo silloin. Tuleeko katko oikeasti, riippuu siitä, kuinka paljon kulutus laskee ja löydämmekö jostain naapurimaista sähköä Suomeen.