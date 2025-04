Suomessa käytetään enemmän sähköä kuin muualla EU:ssa

Suomalaiset kuluttavat sähköä lähes kolme kertaa EU-keskiarvoa enemmän, ilmenee sähköyhtiö Vattenfallin tuoreesta sähkömarkkinakatsauksesta. Sähköä kulutettiin neljä megawattituntia asukasta kohti.

Toiseksi eniten sähköä kuluttavat ruotsalaiset; 3,9 megawattituntia. Kolmanneksi yltävä Ranska tulee kaukana perässä 2,2 megawattitunnin kulutuksellaan.

– Suuri sähkönkulutus on itse asiassa tosi hyvä uutinen. Se kertoo, että Suomessa sähköistyminen on pitkällä eli sähköllä on isompi rooli energialähteenä kuin valtaosassa muita EU-maita. Lisäksi sähköntuotanto on pitkälti fossiilitonta. Hitaimmatkin ovat Suomessa lopettamassa kaukolämmön ja sähköntuotannon kivihiilellä, toteaa Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos tiedotteessa.

Sähköä kulutettiin Suomessa vuonna 2024 yhteensä 83 terawattituntia, lähes kolme t edellisvuotta enemmän.

Vertailun vuoksi 10,5 miljoonan asukkaan Portugal kuluttaa vuodessa sähköä noin 56 terawattituntia ja kuuden miljoonan asukkaan Tanska vain 37 terawattituntia. Luvut selviävät Eurostatin tilastosta.

– Monissa Euroopan maissa sekä teollisuus että lämmitys ovat vielä maakaasun ja kivihiilen varassa. Esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa on vasta käynnissä siirtyminen maakaasulämmityksestä lämpöpumppuihin, kertoo Lindroos.

Sähkön kulutus on suurta ja hinta edullinen maissa, missä siirtymä puhtaaseen energiantuotantoon on tehty ja markkinat toimivat parhaiten.

– Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tästä hyvä esimerkki. Tämä on meille yksi kestävän kasvun kivijaloista, toteaa Lindroos.

Eniten ja vähiten sähköä käyttävät EU-maat Viisi eniten sähköä asukasta kohti käyttävät: Suomi, Ruotsi, Ranska, Itävalta ja Kypros. Viisi vähiten sähköä asukasta kohti käyttävät: Romania, Puola, Latvia, Slovakia ja Italia. Lähde: Vattenfall

